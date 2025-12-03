起底「三重滅門案」真兇！張泓毅如何從「嗜賭軟飯男」淪為「恐怖殺人魔」

張泓毅殺害岳母、妻子、繼子3人，聲稱期待判刑死。廖瑞祥攝



新北三重去年發生滅門血案，24歲的軟飯男張泓毅連續勒殺30歲妻子陳女、69歲岳母劉女，又狠心虐殺3歲繼子陳童，而他接受精神鑑定時竟冷血高喊「還想再殺」，他也成為《國民法官法》上路以來，首例由國民法官法庭判處死刑的案例。張泓毅今天到高院出庭首度曝光全臉，一副冷靜無害的模樣，讓人不寒而慄。不過，他究竟如何從「吃軟飯的嗜賭小白臉」，淪落到令人聞之色變的「恐怖殺人魔」？

張泓毅當時被帶回三重分局，手上還抱著愛犬「糯米」。翻攝記者爆料網

他殺了3人卻緊抱「糯米」逃亡

時間回到去年5月11日，死者（張泓毅岳母）劉母的大女兒發現媽媽、妹妹陳女失聯找不到人，急著跑到妹妹的新北市三重租屋處登門找人，打開門一看，才發現媽媽、妹妹和3歲的外甥陳童早已死亡多時，屍體甚至開始腐爛長蛆。而陳家女婿張泓毅和媽媽疼愛的寵物「糯米」不見蹤影，警方介入調查後，懷疑張泓毅疑為全案真兇。

廣告 廣告

警方翌日就在台中逮捕落跑的張泓毅，檢警循線查出，他在5月初先趁妻子在主臥室熟睡時拿枕頭悶死，伴屍一夜後，翌日凌晨又溜到次臥用雙手勒死岳母劉女。而他認為帶著孩子逃亡是累贅，一不做二不休，當天下午把3歲繼子抱來主臥室，用電線、雙手勒脖子，但勒殺幾十分鐘仍不順，竟然還用手機上網查詢「小孩怎麼這麼難掐死」、「3歲小孩死不了」，最後他選擇在孩子的嘴巴塞毛巾，花了一個小時終於殺死孩子。

他前後伴屍5天才逃亡，還懂得帶著岳母和妻子的手機，假裝身分發訊息給親友「報平安」，沉著的模樣讓人發毛。

張泓毅到高院開庭，直接拒絕和解。廖瑞祥攝

軟飯吃慣？父親按月給2萬零花

根據檢警調查，犯下滅門血案的張泓毅，其父是中國台商，早年將他帶到中國去讀小學和初中，直到初三時，張泓毅要求返台，父親遂安排他寄住在高雄伯父家。不過張泓毅顯然不是讀書的料，前後換了好幾所學校就讀，最終仍舊連高中都沒有畢業。

不過，張父對兒子相當不錯，從他小時候開始到兇案發生前不久，張父每個月平均都匯給他2萬元零用錢。除了例行的零用錢，張泓毅如果向父親開口要錢，張父幾乎都是「有求必應」，如數匯錢給他，顯示其家庭十分富裕。

張泓毅因為借帳戶給他人使用而淪為通緝犯，他去年和陳女結婚後租屋同住，卻成為十足的軟飯男，陳女一個人獨撐家計，工作的軌跡遍布便利商店、牛肉麵店、早餐店，還得跑到林森北路的夜店擔任服務員養活一家人，而張泓毅卻沉迷賭博積欠大額賭債，還向同住的岳母借了40幾萬，岳母總忍不住向他討錢，而陳女也不時與他起爭執，由於爭執不斷加上他懷疑妻子給他戴綠帽，埋下血案殺機。

陳家沒遭到毒手的，竟然只剩岳母的愛犬「糯米」。

張泓毅抱著「糯米」想方設法逃亡，缺錢花用的他，偷走岳母的信用卡、存摺和手鐲珠寶後，先盜領15萬元現金跑路，另在淘寶上盜刷岳母的信用卡42萬5705元，用來支應逃亡期間的房租和線上賭博儲值金。最離譜的是，妻子屍骨未寒，他竟然還有心情到「包我寶貝交友網」網站，用岳母的信用卡支付1899元購買「升級VIP服務」，絲毫不見愧疚之意。在落網前夕，他還到玉山銀行網站，準備冒岳母的名義申請銀行帳戶及簽帳金融卡，可見得他花費之大。

三重滅門案發現場。資料照。讀者提供

為了逃亡方便「虐殺兒童」

而張泓毅面對司法，只能用「謊話連篇」來形容。

他抗辯說，妻子常和媽媽吵架，導致妻子長期處在不快樂的環境，「殺了她」是為了讓她「解脫」，他也認為，造成一切的禍源就是岳母，為了幫妻子報仇而殺死劉女。至於他為什麼殺了陳童？是考慮到如果帶著他逃亡會不方便。

但證人的證詞戳破張泓毅的謊言，證人強調，劉女根本不難相處，平時也會煮大家愛吃的菜，還會碎念大家趕快來吃飯「以免菜涼了」，就算家人之間有口角，也只是拌嘴，劉女不可能飆人，平常也會幫忙照顧小孫子。陳女雖然偶爾會抱怨媽媽，但只是發發牢騷，並沒有真的不開心，遑論用「死」尋求解脫。

證人也淚訴，3歲的小孫子是「天使寶寶」，是很好哄的小孩，「吃飯的時候也乖乖的，睡覺也不太愛哭」。國民法庭遂認為，張泓毅連這樣的孩子都嚇得了手，其殺人背後的動機令人不齒，而且讓人感到「不寒而慄」。

張泓毅究竟會判死刑，還是會入監一輩子，外界都在等答案。翻攝Pexel。

有「嗜賭症」，期待被判死刑

而起底張泓毅的惡行的，還包括量刑鑑定報告。

令人震驚的是，量刑鑑定報告上面記載張泓毅有「嗜賭症」，因為他的情緒很脆弱，因而出現病態賭博的症狀，而且他迄今對自己的犯行「不後悔」，也沒有向家屬道歉的意思。

更離譜的是，負責鑑定的醫師曾訪談張泓毅，問到他是否還有話想對3名死者說，張泓毅竟然單挑岳母的部分回應，他嗆辣強調，「再來一次還是會殺她，我知道這是錯的，但因為『恨』吧」。而張泓毅自身也「一心求死」，他在接受萬芳醫院的精神鑑定時，多次狂言向司法精神專科醫師表示「期待可被判處死刑」，他另向負責量刑鑑定的台大醫院鑑定團隊多次表示，「唯一的期待只有希望可以被判處死刑」。

在這麼多的佐證下，國民法庭認定，張泓毅是「預謀」故意殺人，他殘忍殺害對她呵護備至的妻子，還殺害毫無防備能力的岳母及小孩，絕對是犯了「天條大罪」，屬於「天理難容」、「人神共憤」之罪，就連最疼愛張泓毅的父親，出庭作證時都認同了這件事。他的犯行顯然已經構成「犯罪情節最嚴重之罪」的要件。

國民法庭罕見痛斥，張泓毅對他人的生命毫不在意、心性兇殘、動機卑劣、泯滅人性，莫此為甚，還有極大機率可能殺死妻子的胞姊和前男友，涉犯的殺人罪除了「死刑」可以達到罪行相當的目的，已經沒有其他法定刑可以符合量刑的比例原則了。

因此，張泓毅求仁得仁，一審罕見重判3個死刑、褫奪公權終身，應合併執行1個死刑、褫奪公權終身。而行為如此兇殘、犯後仍不見悔意的「殺人魔」張泓毅，在二審是否有機會翻盤，還是會成為台灣第37個定讞死囚？答案深受外界矚目。

更多太報報導

「三重滅門3死」軟飯男「期待死刑」二審竟拒和解！ 律師轟一審審判長誤導國民法官

三重滅門血案奪3命竟嗆「還要殺」！ 狠男一審判死理由曝 合議庭：令人不齒

三重滅門「連續勒殺妻子、岳母、繼子」！ 25歲冷血男判死「國民法官首例」