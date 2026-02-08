起底「世紀血案」製片商資本額僅三萬 簡舒培：計劃性醜化台灣民主前輩

政治中心／綜合報導

改編自台灣慘痛真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》傳出改編翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，相關內容引起巨大爭議！（圖／翻攝畫面）

改編自台灣慘痛真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》傳出改編翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，相關內容引起巨大爭議！對此，民進黨台北市議員簡舒培8日在臉書發文指出，製片商「費思兔」也被起底，資本額僅3萬元，公司負責人 蘇敬軾 ，被中國媒體捧為「中國快餐教父」的蘇敬軾，退休後想投入拍電影，回到台灣，拍了《幻術》抹黑李登輝，又拍《世紀血案》淡化國家暴力，質疑拍電影不為票房，只為計劃性醜化台灣民主前輩，「費思兔」錢從哪來？

廣告 廣告

簡舒培指出，林宅血案，是台灣民主歷程上，最令人痛心的悲劇事件，卻成了紅色商人與威權加害者後代消費的題材，甚至想要藉此洗記憶，試圖讓未曾走過威權時代的年輕人認為「沒這麼嚴重」。甚至直到事件延燒數日、群情激憤，劇組竟然還想用「工作疏失」、「溝通不周」這種爛理由呼嚨過去。

「拍電影不為賺錢，卻一心抹黑台灣民主前輩？」簡舒培說，《世紀血案》之所以會引發爭議，就是明擺著國家暴力的事件，竟然能宣稱「沒有意識形態」；而受害人林義雄前輩仍然健在，這部連「化名」都沒有就要將真實事件拍成影視作品的劇組，竟然完全未取得當事人同意，連演員都是拍完才知道，原來根本沒有獲得授權！

簡舒培提及，更誇張的是，這部取材真實故事卻未取得受害人授權的電影，導演竟然是加害者的後代——警總發言人徐梅鄰的孫子！現在，製片商「費思兔」也被起底，資本額僅3萬元，公司負責人 #蘇敬軾 ，曾任中國肯德基副總裁、百勝集團董事會副主席、中國事業部主席兼首席執行官。

簡舒培表示，被中國媒體捧為「中國快餐教父」的蘇敬軾，退休後想投入拍電影，卻放棄待了26年、市場龐大的中國，反而回到台灣，瞄準319槍擊案推出了電影《幻術》。這部電影票房奇差就算了，製片商卻好像害怕大家沒看到，直接放在網路上給大家看免錢，影片標題更直接寫著「李登輝是319槍擊案的幕後指使者？」影射李前總統是元兇，堂而皇之地扭曲319槍擊案。

簡舒培續表示，一般來說，拍出一部票房只有兩百多萬的電影後，正常的電影公司老闆如果沒打退堂鼓，也會檢討失敗原因，在下一部電影的選材、前期、後製多用點心。沒想到「費思兔」不僅繼續拍，而且同樣選擇政治題材、同樣不做考究、同樣把當事人當空氣！費思兔拍電影不為票房、不管品質、不想賺錢，反而是計劃性的抹黑李登輝、林義雄這些為台灣民主化做出貢獻的前輩，動機到底是什麼？

「紅色商人勾結藍色威權洗記憶，「費思兔」錢從哪來？」簡舒培質疑表示，費思兔拍《世紀血案》，卻可笑的宣稱這部電影「沒有意識形態」，但該公司的上一部電影《幻術》，片頭卻直接打上：「美麗的臺灣，曾隸屬中國數百年」，這不僅是拙劣的謊言，更完全就是意識形態！

簡舒培指出，在中國經商26年的中國快餐教父，聯手威權加害者的後代，企圖用一部電影，淡化國家暴力、將悲劇娛樂化、為加害者洗白，告訴未曾經歷那個年代的年輕人，威權統治、白色恐怖、政治迫害「沒那麼嚴重」，不僅是在洗記憶，更是試圖讓民眾對「威權」放鬆警惕的認知作戰。

最後簡舒培表示「最讓人好奇的是，資本額僅3萬的費思兔，為什麼能有源源不絕的能力來拍這些不用管票房的電影，背後的資金到底從哪裡來？」

《世紀血案》內容引起巨大爭議！北市議員簡舒培質疑拍電影不為票房，只為計劃性醜化台灣民主前輩，「費思兔」錢從哪來？（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

硬塞中國人李貞秀當台灣立委？她轟柯文哲：到底存什麼心

申請棄中國籍遭拒！李貞秀爭取提名卻隔天秒離婚 簡舒培：胡扯政府刁難

柯文哲想用「人工生殖法換軍購案」！民進黨拒絕 萬人讚：謝謝守護女性

重轟柯文哲真的完全沒有羞恥心 她怒：不會配合他出賣女性、踐踏制度

