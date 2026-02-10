起底《世紀血案》製片慣用手法「令人毛骨悚然」 他喊話蘇敬軾：出來面對

《世紀血案》製片蘇敬軾（左）在爭議爆發後持續神隱。翻攝張育萌臉書



電影《世紀血案》爆發爭議，不僅被質疑未經同意「魔改」台灣重大歷史悲劇林宅血案，根據網路流出的劇本片段，該劇甚至影射台獨大老史明是幕後主使者，引爆網友怒火。事件延燒迄今，演出該劇的演員楊小黎、夏騰宏、寇世勳等人先後道歉，導演徐琨華也致歉宣布「停止後製」，但電影製片方「費斯兔」負責人蘇敬軾至今仍神隱。台灣青年世代共好協會理事長張育萌9日再度發文砲轟，對照蘇敬軾前一部作品《幻術》影射李登輝是319槍擊案主謀，「這根本就是蘇敬軾慣用手法」，是一場令人毛骨悚然、精心策劃的佈局。

張育萌9日深夜在臉書發文質疑：「《世紀血案》製作團隊是人間蒸發了嗎？——那我就繼續講，這根本是蘇敬軾慣用手法。」他談到，蘇敬軾前一部片《幻術》，拍攝過程也刻意完全保密。而且，其實原本片名根本不叫《幻術》。導演自己承認，後來用《幻術》上映是拍攝過程「為了方便申請資源」，所以用一個「大家都搞不懂的名字」。

張育萌說，蘇敬軾拍這部電影，來指控李登輝是「319槍擊案」幕後主使者——可怕的是，蘇敬軾醜化李登輝前總統，根本不是巧合。他談到，蘇敬軾原本是想寫《李登輝傳》，總共有40集的電視劇，「這不是我亂說，是當時《幻術》的導演意外講出來的。」

張育萌質疑，整個90年代，也就是李登輝總統執政期間，蘇敬軾幾乎都在中國經營百勝集團，讓速食店在中國飛速展店——這樣一個台商，為什麼退休後「剛好」想拍電影，還有40集電視劇，來妖魔化台灣的本土化政治人物？他痛批，最讓他火大的是，《幻術》拍完之後，導演竟然公然說李登輝辦公室「應該沒有要告的意思吧？」接著說出兩個字「默認」，讓他爆氣說「這完全是喪盡天良。」

張育萌指出，《幻術》上映前一年，高齡95歲的李前總統，不小心跌倒，當時頭部和眼睛上方撞到，送醫後留院觀察。狀況好轉後，在隔年才出院。蘇敬軾在這個時候，拍一部醜化李前總統的片，不但事前不拜訪家屬，拍完還說「沒要告就叫默認」，「請問這有人性嗎？」

張育萌直言，現在，蘇敬軾就是食髓知味，要利用林義雄先生的悲劇，來抹黑、攻擊過去為台獨運動奉獻一生的史明歐吉桑。他談到，2019年《幻術》也被圍剿，蘇敬軾同樣幾乎神隱，好像電影根本跟他無關，「問題是，蘇敬軾不只是出品人，連劇本都是他寫的——怎麼會跟他無關？怎麼想都匪夷所思。」

張育萌說，當年，李登輝前總統辦公室主任王燕軍，明明就有公開說，「如果指名道姓李登輝的話絕對會提告」、「拍這種電影想影響台灣社會讓人不齒。」他怒批：「請問蘇敬軾是文盲嗎？導演是聽不懂人話嗎？」他並質疑，蘇敬軾這種穿梭兩岸的台商，退休後，立刻拿著一部劇本，花一兩年找導演和演員，最後票房只有240萬，他也在所不惜。

張育萌強調，如今引起台灣全國憤慨，他竟然大言不慚說「台灣有言論自由保障」，又把演員推到前線擋子彈——從中國回到台灣，就開始利用前輩爭取來的言論自由，竄改台灣歷史，激化社會對立。張育萌質疑，怎麼看，都是一場精心策劃的佈局，想到就毛骨悚然，「我的砲火很集中，就是要打到蘇敬軾出來面對——我講過，你一天不出來說明，我就不會停下來。」

