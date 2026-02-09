起底《世紀血案》製片蘇敬軾！昔喊「我是典型中國人」 他氣轟：至今還神隱
國片《世紀血案》爭議持續延燒，導演徐琨華昨發聲道歉，宣布「暫停參與本片所有後製工作」企圖滅火，不過該電影出品人蘇敬軾至今仍神隱。台灣青年世代共好協會理事長張育萌今天（9日）起底，蘇敬軾不僅過去接受中媒訪問喊出，「骨子裡我是很典型的中國人」，還讓台灣演員被推到前線道歉，本人卻至今神隱。
張育萌今在臉書發文起底，《世紀血案》出品人蘇敬軾是台灣人，但去年蘇接受《解放日報》訪問，竟然大言不慚說出「骨子裡我是很典型的中國人」。《解放日報》是中共上海市委的機關報，屬於上海報業集團。
張育萌指出，1998年，蘇敬軾當上「中國百勝集團」的總裁，旗下有中國的肯德基和必勝客，門市7000多家。事實上，早期到中國肯德基的班底，主要是台灣人。因為，蘇敬軾想到亞洲營運標準最高的快餐公司，就是台灣的麥當勞。他自爆「我想這不是現成的嗎？把台灣麥當勞的人挖到大陸來就好了」，蘇也不覺得這有什麼問題，他說過「那個年代的台灣菁英，父母這輩大多來自大陸，回大陸就是回老家」。
張育萌續指，從2007年到2009年，中國商務部高調見蘇敬軾，討論百勝在中國的發展，商務部副部長姜增偉連續3年公開見蘇敬軾。時間快轉，到2012年開始，央視直接公開揭露，肯德基的原料雞供應商餵18種抗生素的「禁藥黑幕」，百盛總裁蘇敬軾公開道歉，2015年8月蘇敬軾就突然宣布，他要退休了。
張育萌提到，退休後，蘇敬軾突然對電影就有興趣，而且還不留在中國拍，「剛好」想回台灣拍「政治題材片」。3年後，他成立一家資本總額只有3萬台幣的「費思兔文化娛樂股份有限公司」，公司登記在「台北市中山區松江路 158號6樓之5」，重點是，光登記在這個地址的公司，至少就有 8 家，從國際生醫、管理顧問到開發，一拖拉庫公司都在這。
不僅如此，張育萌發現，公司才成立1年多，就拍好第一部電影《幻術》，就是指涉李登輝是319槍擊案的幕後主使那部電影；可怕的是，當時拍《幻術》前，團隊也不訪當事人，就算多數電影裡的角色都還在世。而且蘇敬軾還很得意，他的所有角色都用真名，連改名假裝架空歷史都不願意，最後《幻術》的票房慘淡到只有 240 萬，蘇敬軾還是要繼續拍糟蹋台灣歷史的爛片。
張育萌質疑，蘇敬軾拍《世紀血案》，讓台灣演員被推到前線道歉，他本人至今還神隱。「整個製作團隊裝瞎、裝睡，竟然敢用聲明說『初衷是希望反映台灣處於轉型期歷史，讓大眾更認識自己家園』，請問蘇敬軾的家園到底是哪裡？用自己鬼扯的「推理」，把台灣歷史的悲劇，嫁禍給為民主打拚的前輩，根本是喪心病狂。
張育萌反問蘇敬軾，他如果真的愛台灣，為什麼還會講出，「我一直相信，中國人可以以自己的智慧和努力，建設出更好的文明。這不單是中華民族的偉大復興，更是人類文明的進步」，台灣多努力，才走過威權統治和白色恐怖。到底憑什麼一個從中國回來的這種貨色，撒錢就可以踐踏台灣的傷口？
