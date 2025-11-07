起底／日產靠台灣神秘買家續命 台灣隱形千億富豪曝光

Nissan賣總部回籠資金，背後神秘金主是台灣敏實集團的創辦人秦榮華（中）。圖／敏實

台灣敏實集團出資970億日圓（新台幣約196億元），買下Nissan橫濱總部大樓，也等於讓這家日本車廠得以賣資產續命。消息一出，外界才突然驚覺：敏實集團到底是什麼背景？實力如此雄厚。原來，一向低調的敏實，竟是全球百強汽車零組件商，創辦人秦榮華白手起家發跡，如今身家已超過20億美金（新台幣約620億元），還曾被美國《富比士》排進台灣富豪排行第25名。台灣人白手做到把日本總部整棟買下來，真是最戲劇的高潮。

敏實集團創辦人秦榮華，出身宜蘭太平山伐木工家庭、家裡曾經窮得連鞋都買不起，求學時期一面在張老師基金會打工、一面開計程車，後闖蕩中國，最後成為全球70個主流車廠的一級供應商。台灣過去30年，有太多厲害的黑馬跑到中國闖天下，但秦榮華是罕見從零件業務，變成全球車廠供應鏈，回頭還直接買下世界一級車廠總部，這終極劇本寫得當真精彩絕倫。

秦榮華沒有含金湯匙的起跑點，苦寒的家庭背景下，他在張老師基金會打工認識一生摯愛、畢業於台大心理系的結髮妻子魏清蓮（現為敏實集團主席）。由於從事車輛零件生意的岳父，帶著他踏進汽車零配件產業，從業務幹起。1992年乘著台商西進潮，大膽向友人借了100萬美元，直接把創業鏡頭切換到中國。

敏實集團創辦人秦榮華卸下主席位置後，由妻子魏清蓮接任。圖／敏實

靠著五十鈴、夏利等陸系國產車的打底期間，秦榮華與跟著他打拚的20幾位員工吃住在一起，一路篳路藍縷生產著客戶指定的零件。他這人對任何人都周到照顧，不會有大小眼，大家都心服口服，而這樣的領導性格，更是秦榮華能站穩大陸市場的重要關鍵；之後再跟本田（HONDA）搭上線，開始打進日系車廠供應鏈。

再進攻歐美品牌時，敏實曾經一度處在一個「不成王便成灰」的命運十字路口。那時，BMW（寶馬）主供應商倒下，BMW急得熱鍋上的螞蟻，秦榮華決定硬著頭皮接下BMW開出600多種零件「如期交件」的生死案。結果搏成後一炮而紅，從此寶馬、賓士（M-BENZ）、奧迪（AUDI）、甚至勞斯萊斯（Rolls-Royce）全都點名敏實供貨。

敏實集團後來買地、搬總部、在嘉興蓋未來工廠，布局全球70+個主流品牌供應鏈，成為汽車外飾件、車身結構件、鋁部件、EV電池盒最強供應商。不只是汽車零配件，秦榮華甚至斜槓進旅遊產業，在中國擁有近10間旅館，也在日本經營8家溫泉飯店、集團拓展起在的版圖。資產超過千億的他，曾在2021年被《富比士》認證，是台灣富豪第25名。



