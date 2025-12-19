起底／李俊良接地氣帶得動年輕警 卻讓福德所「被團滅」又連累小18歲嫩妻

福德所時任副所長李俊良與黃姓妻子遭指帳戶有不明金流。

連一鮑魚前負責人、富商鍾文智棄保潛逃案，信義分局時任福德派出所副所長李俊良（52歲）等人，疑協助偽造鍾文智派出所報到紀錄，掩護其潛逃中國；另，小李俊良18歲的黃姓妻子（34歲），傳出近4年多次存入大筆現金，已由證人轉列被告。台北地檢署兵分15路搜索，今凌晨依貪污、偽造文書等罪嫌，將李俊良聲押禁見，其妻則以50萬元交保並實施科技監控。

鍾文智因炒作多檔TDR獲利4億餘元，遭最高法院判刑18年定讞，檢警追查發現，鍾文智理應定期至福德派出所報到，卻疑透過員警協助偽造簽到紀錄，掩護其潛逃中國。台北地檢署兵分15路搜索，並認為福德街派出所疑長期涉入協助鍾文智「假簽到」，包括前後任副所長、派出所所長、警員及相關業者共17人都遭約談、傳喚，幾乎「團滅」。

李俊良黃姓妻子帳戶疑似也有不明金流。

其中，時任福德派出所副所長李俊良，帳戶疑出現逾千萬元來源不明金流，已遭檢方聲押。李俊良為警專第12期畢業，從警逾30年，警職生涯多在台北市信義分局服務，在三張犁派出所員警多年，與地方里長及基層人士互動密切。

2011至2012年間，李俊良曾短暫調任福德派出所擔任巡佐約8個月；2018年再度回到福德派出所，歷任巡佐、副所長職務，並於2022年9月考取警佐班，隨後續任巡官副所長。直到因警政「6年條款」限制，約一年半前調回三張犁派出所，目前擔任兩線一巡官副所長。

福德所副所長梁思強。

同仁透露，李俊良個性接地氣，三張犁派出所員警都很年輕，李雖年過半百卻與員警互動融洽「喊得動人、帶得住年輕人」，對勤務也積極，不會因下班時間推託，如今出事大家都很意外。

據了解，李俊良經濟狀況過往未被列管，與小他18歲的黃姓妻子結婚尚未滿兩年，看似生活美滿。不過檢方查出其帳戶內有超過千萬金流，懷疑正是收賄協助鍾文智司機葉仲清「代簽報到」的關鍵事證。

此外，檢方也發現黃女帳戶內亦出現可疑款項，已由證人轉列被告，以50萬元交保並實施科技監控。另有梁思強、古志銘副所長，遭疑涉與李男共謀圖利，各以30萬元交保並限制出境。

李俊良已遭聲押。

福德所副所長古志銘。



