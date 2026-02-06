起底《豆腐媽媽》徐千京！戲外竟是「董事千金」尾牙辣舞驚呆全場

四季線上/林佩玟報導

女星徐千京近日也加入民視八點檔《豆腐媽媽》演出，昨晚（5日）亮麗登場，飾演理事長的貼身秘書「趙曉菁」，角色個性活潑可愛又大剌剌，馬上引起網友們關注。戲外，眾所皆知徐千京出身「醫生世家」，有著超狂的家世背景，也是個名符其實的集團董事長千金，但從來都不會擺架子，總是親切禮貌待人，更在集團尾牙上準備火辣熱舞，氣氛一度嗨到最高點！

徐千京亮麗登場《豆腐媽媽》演出貼身秘書「趙曉菁」角色個性活潑 又 可愛。

徐千京穿著亮紅色皮衣背心和短褲，搭配高根長馬靴，露出大片白色肌膚，在台上又唱又跳的魅力四射。而剛好這場尾牙主持人是黃豪平，他事後也發文寫下「這場的瘋狂程度真的太驚人，董事長大手筆幾十萬用終極密碼讓同仁一人獨得….連董事的千金徐千京都熱辣開舞….熱情無限！」，也讓網友看到千京戲裡戲外的百變模樣。

廣告 廣告

身為「董事長千金」徐千京在尾牙上火辣熱舞。 / 翻攝徐千京FB與IG

徐千京穿著亮紅色皮衣背心和短褲，搭配高根長馬靴，在台上又唱又跳。 / 翻攝徐千京FB

徐千京《豆腐媽媽》這次演出不同於過去的角色，令網友非常期待。

【看更多】

姊妹都是大美女！《好運來》徐千京曬出「與親姊合照」網友驚：長超像

陳志強遲未現身《豆腐媽媽》網憂「被換角」？官方回應「這句話」藏玄機

賴芊合頂素顏突襲《豆腐媽媽》拍片現場！蘇晏霈親揭「這原因」太驚喜

【追好劇】《豆腐媽媽》第33集線上看｜趙曉菁登場





更多四季線上報導

白冰冰豪撒百萬紅包！《超級冰冰Show》慶豐收「綜藝一哥也到場」 子弟兵爽翻

《民視第一發發發》白家綺對決嚴立婷！動怒拍桌上演「10點線女主持」大戰

網挖18年前蘇晏霈「逆生長」對比 讚《豆腐媽媽》美艷造型：只有她做得到