起底4連霸里長父子檔搞「百噸垃圾谷」遭聲押、拔黨籍…從政變色龍史曝

記者陳弘逸／高雄報導

高雄田寮知名景點「月世界」遭傾倒數百噸廢棄物，引發各界關注。（圖／南市府提供）

高雄田寮知名景點「月世界」遭傾倒數百噸廢棄物，引發各界關注；檢警著手調查此案，揪出幕後主謀竟是4連霸的岡山區碧紅里長李有財及他的兒子，父子檔都遭檢方聲押；李過往從政史，也因案遭起底，他於2018年因違紀參選市議員被國民黨開除黨籍，轉投靠民進黨曾在2022年參選民進黨市議員初選失利，又改以無黨籍參選里長當選，因此案又遭開除黨籍，後續將面臨司法調查。

橋頭地檢署偵辦高雄市燕巢區、田寮區某3處山坡地遭不明人士傾倒廢棄物案，11月18日就聯合多單位共組專案小組前往勘查，發現遭不法集團傾倒大量家庭廢棄物約數百公噸。

檢方於19日展開搜索，拘提、傳喚9名涉案人，另查扣2輛重型貨車、6台環保車、1輛賓士轎車。（圖／翻攝畫面）

經蒐證後，檢方於19日展開搜索，拘提、傳喚9名涉案人，另查扣2輛重型貨車、6台環保車、1輛賓士轎車；複訊後，依涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪祭出強制處分。

遭聲押的2名涉案人之中，包括在地經營16年的岡山區碧紅里長李有財，及李有財53歲的兒子李子森，父子檔也是本案的主謀，消息曝光引起社會譁然，他過往從政史，也因案被起底。

遭聲押的2名涉案人之中，包括在地經營16年的岡山區碧紅里長李有財，及李有財53歲的兒子李子森。（圖／翻攝自李有財臉書）

關於此案，民主進步黨高雄市黨部昨晚（21日）發聲明表示，針對媒體報導岡山區碧紅里里長李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，本黨部已完成初步查證。

民進黨高雄市黨部指出，李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李君於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。

市黨部重申，基於現已掌握之情事，李君涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。

