起得比雞早！「連2天凌晨集合」陸翁跟團遊猝死 家屬怒求償

大陸一名六旬老翁前年跟團參加北京五日遊，依導遊通知連續兩天在凌晨集合，最終因身體不適在路邊暈倒，送醫不治。大陸北京市第二中級人民法院日前審結，判決旅遊公司賠償35萬餘元人民幣（約158萬元新台幣），此案凸顯旅行社服務與老年遊客自身防護的多重問題。

據《光明網》報導，2024年7月，年逾六旬的江大爺與親友報名參加旅遊公司的北京五日遊行程。行程首日晚間，導遊以簡訊通知隔日凌晨4點15分集合前往八達嶺長城，僅告知「行程順序調整」，未詳細說明全天安排內容。

廣告 廣告

江大爺一行人凌晨出發後，爬長城時已顯現疲憊狀態，同行家屬建議休息，但江大爺仍堅持參與完整行程。當日原定行程僅包含長城與奧林匹克公園，導遊卻在車上臨時通知增加自費演出和天壇公園遊覽項目。

行程第三日凌晨3點15分，團隊再度集合前往旅遊景點。行進過程中江大爺逐漸落後隊伍，最終因身體不適在路邊暈倒。儘管經路人與急救人員搶救，江大爺仍因呼吸心跳驟停離世，搶救記錄顯示其患有高血壓病史，初步診斷為呼吸心跳驟停、高血壓。

江大爺家屬認為旅行社擅自增加行程、高強度安排及未盡救助義務導致悲劇發生，因此向法院提起訴訟索賠。旅遊公司則辯稱江大爺係因自身疾病猝死，且未事先告知病史，故不應承擔相關責任。

江大爺行程中猝死，法院判旅行社賠35萬元人民幣。（示意圖／央視）

法院審理認定，本案爭議焦點在於旅遊公司是否盡到安全保障義務。依據相關法律規定，旅遊經營者組織、接待老年人、未成年人、殘疾人等旅遊者時，應當採取相應的安全保障措施。

從責任認定層面分析，江大爺自身應承擔主要責任。作為完全民事行為能力人，江大爺明知患有高血壓卻未告知旅行社，且在身體不適時仍堅持參與高強度行程，忽視自身健康風險。

旅遊公司方面，法院認定其未盡到充分的安全保障義務，應承擔次要責任。具體包括三個方面：未履行告知義務、未落實健康管理，以及行程安排不合理。連續兩日凌晨集合且擅自增加景點，導致行程密度過大，明顯超出老年人身體承受能力範圍。

延伸閱讀

台北101被改名「台灣101」？徐巧芯嗆許淑華：年底記得選台灣市議員

「99%茹素」霍諾德竟登101 醫曝3關鍵：不吃肉照長肌肉

放雙手爬101不是最猛？賈永婕爆霍諾德「攀爬91分鐘」超精準