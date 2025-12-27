起手就開抄？網質疑黃國昌競選歌《讓新北發光》涉抄襲、英文文法也有錯

即時中心／徐子為報導



民眾黨主席黃國昌今（27）日在新莊舉辦「為新北應援」活動，柯文哲也在交保後首度參與政治造勢，此被視為黃參選新北市長起手式。不過，黃國昌近日發布的競選歌曲《讓新北發光 Lighting Up New Taipei City》，才上傳就被網友發現，與現任市長侯友宜口號「讓改變發生，讓新北發光」部分相同；也與前總統蔡英文2016年口號「點亮台灣 Light up Taiwan」英文類似，網直呼「光是一個中英文口號，就抄了兩位新北市長候選人」。





黃國昌昨在影音平台YouTube發布競選新歌《讓新北發光》 Lighting Up New Taipei City。有網友在社群平台Threads上發文，指控跟過往競選口號對比，過去侯友宜選新北市長時，曾喊出口號「讓改變發生，讓新北發光」；蔡英文2016年再度挑戰選總統，也曾打出「點亮台灣」，英文是「Light up Taiwan」的競選標語。由於蔡英文2010年也曾參選新北市長，讓網友嘲諷黃國昌：「光是一個中英文口號，就抄了兩位新北市長候選人」。



更糗的事，還有網友指出，黃國昌文法「根本是錯的」，中文「讓新北發光」，英文light up就是動詞，要用現在進行式lighting up就要加be動詞。可以light就好，不用ing，此為畫蛇添足。若直接用lighting up，意思為新北自己正在閃閃發光，中文應該是「正在發光的新北市」，那「哪還需要黃國昌來點亮？」

