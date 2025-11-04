一起撐起職災勞工：從職災通報到重返職場、守護勞工每一步

【警政時報 薛秀蓮 /台北報導】為增進社會大眾及勞工對政府提供之職業病診治與職災重健服務資源的瞭解，透過影像呈現與實際發生職災案例從受傷醫療到重返職場原工作復工的經歷，讓大眾瞭解勞動部所建置「擴大職業傷病通報機制」及「協助職災勞工重返職場服務」等重要資源，以影像說故事的方式，促進雇主、勞工及社會大眾對職業災害通報、職業病診治及職災重建協助服務的認識。

勞動部洪申翰部長活動致詞。(圖/勞動部職業安全衛生署提供)

《金牌麵包手》影片，以一名擁有二十多年資歷的麵包師傅為主角，描繪雙手創造烘焙界金牌成就的過程，因長期工作中反覆重複的動作，導致雙手出現麻木、痠痛及無力等症狀，卻誤以為只是一般工作疲勞所致，忽略可能罹患職業性腕隧道症候群的風險。藉由劇情轉折，傳達當勞工自覺疑似職業病時，可至勞動部認可職業傷病診治專責醫院尋求職業病諮詢、評估、診治及復工等相關協助，藉此帶出「正視職業病，及早就醫」之意象，期能透過戲劇詮釋，提升社會大眾對勞工健康議題的關注。

簽名啟動儀式部長及來賓大合照。(圖/勞動部職業安全衛生署提供)

《有你扶持 並肩同行》影片，則係以紀錄片形式拍攝實際發生墜落職災的勞工重返職場歷程，描述突遭職業災害事故的勞工，在家人陪伴與政府各項重建服務的支持下，包括地方政府職災專業服務人員（PAS）即時慰問與相關資源轉介，並連結職災職能復健專責醫院提供的個人化職能復健生理評估及強化訓練，加上雇主配合提供漸進式復工措施，逐步走出困境、重拾信心，最終順利重返職場原職復工，期望藉由實際個案的親身經歷，讓更多職災勞工瞭解並善用政府提供的職災重建服務資源。

勞動部洪部長強調，職災是不應該發生的，更不應該由勞工和家屬獨自承擔發生職災的痛苦，勞動部自明年1月1日起，將推動職災勞工及家屬法律協助方案，從職災發生後即提供職災原因初步分析、專業律師諮詢、陪同和解與調解，到訴訟扶助等完整的法律支援，為無力的職災勞工，提供有力的支持。

活動現場大合照。(圖/勞動部職業安全衛生署提供)

勞動部呼籲，當勞工自覺疑似有職業病時，可就近尋求醫療機構的職業醫學專科門診協助。另周遭有職業災害發生時，勞工本人或知悉勞工發生職業傷病者，亦可透過手機或電腦主動進行通報

（網址：https://nodis.osha.gov.tw/main），發生職災別心慌有政府的溫暖守候可依靠！（影片連結：「金牌麵包手」https://youtu.be/kI_JsVg1xEU ；「有你扶持 並肩同行」https://youtu.be/cD-WYBSvXaY），職災勞工保護相關資訊可至勞動部網站查詢（https://www.mol.gov.tw/），點選「便民服務-發生職災怎麼辦」專區或至勞動部職安署網站查詢（https://www.osha.gov.tw/），點選「職災保護」專區。

