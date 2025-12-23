起步不慎害騎士噴飛遭輾斃 女駕駛躲百米外 心虛行徑曝光

51歲王姓女子駕駛自小客車擦撞同向機車，機車騎士失控遭對向接駁車輾過。讀者提供

台南市安南區安順國小附近今（23日）發生死亡車禍。51歲王姓女子駕駛自小客車從安和路南下車道路邊起步時，不慎擦撞同向行駛的機車，導致46歲林姓騎士失控滑入對向車道，正面遭一輛奇美醫院接駁車輾過，林男當場不治。警方調查，肇事的王姓女駕駛事發後未下車處理，車停在百公尺外躲避，全案依過失致死及肇事逃逸送辦。

今天下午4時15分，王姓女子駕駛轎車沿安和路北往南行駛，從路邊起步直行時，與林姓男子騎的普重機車發生擦撞。擦撞瞬間，林男連人帶車向左偏移，竟滑入對向車道倒地，隨即遭對向的奇美醫院接駁車直接撞擊並輾壓。29歲黃姓接駁車司機告訴警方，當時他載著7名乘客，根本來不及煞車。

廣告 廣告

台南市消防局派遣6車12人趕往現場搶救。消防員抵達時，林姓騎士受困於大型車車底，協助脫困時，但林男已明顯死亡，並未送醫。接駁車內一名66歲邱姓女乘客因碰撞造成頭部撕裂傷，所幸意識清醒，幸無大礙。

事故發生後，處理警員眼尖發現肇事的王女車輛停在事故地點前方約1、200公尺處，但王女並未下車查看或協助處理。警方上前要求其下車說明，王女才配合調查。經檢測，王女與遊覽車黃姓駕駛的酒測值均為0，死者林男則待後續檢驗。警方訊後將王女依肇事逃逸與過失致死罪嫌移送，黃姓駕駛則依過失致死罪嫌移送偵辦。

車禍現場可以看到機車毀損。讀者提供



回到原文

更多鏡報報導

開槍爆頭盧秀燕！ 台中失控女警散播恐攻言論 中檢聲押、市警局擬免職

恐怖張文背景曝！餐飲跨讀資工鑽研人臉辨識 還曾拿國家獎金

勒索風電商320萬 麥寮前鄉長蔡長昆辯「手段平和」求減刑...二審結果出爐