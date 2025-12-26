起火畫面曝！高雄變電箱故障冒煙 2732戶一度停電

高雄變電箱故障起火。（圖／翻攝自threads@lshinmyeyes_tinna）





高雄市明誠一路上一處台電變電箱今（26）日上午突然起火，一度造成2732戶停電，台電人員到場緊急維修，目前已經復電。

路旁變電箱爆炸冒出火花和煙，路邊用餐民眾趕緊找滅火器滅火，事發就在高雄市三民區明誠一路，早上9時左右附近吃早餐的民眾聽見「蹦蹦蹦」聲響，原本以為是製冰機聲音，一看才發現原來是外面變電箱起火爆炸，第一時間民眾就拿滅火器要滅火。

轉眼間又發生第二次和第三次爆炸，其他民眾見狀也紛紛拿出滅火器滅火 ，由於變電箱爆炸，也造成民族路、明誠路、明哲路一帶，總共2732戶停電。

台電人員獲報前往現場維修後，已經於上午10時46分全數復電，至於為何爆炸起火，台電還在調查釐清，也強調會持續加強維護線路安全

台電人員前往現場維修。（圖／東森新聞）

