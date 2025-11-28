起火點研判宏昌閣低層圍網 保麗龍板讓火勢失控

香港保安局局長鄧炳強說明宏福苑火災情況。（圖／記者吳奎炎 攝）

香港宏福苑日前發生嚴重火災，造成128人不幸罹難。港府公布的初步調查報告指出，起火點位於宏昌閣低樓層的維修圍網，而讓火勢迅速蔓延的主因是貼在窗門上的易燃保麗龍板。港府表示，雖然圍網符合阻燃標準，但保麗龍板引發的高溫使玻璃爆破，導致火勢急速蔓延至室內，短時間內造成室內外大面積同時起火。此外，針對外界質疑為何不派直升機滅火，香港消防處解釋這反而會使火勢更加猛烈。

香港保安局局長鄧炳強表示，經過調查確認，最初起火位置是宏昌閣低樓層外面的維修圍網。火災迅速失控的主因是火勢引燃了貼在窗門上的發泡膠板（保麗龍），導致玻璃爆破，火勢急速增強並迅速蔓延至室內，短時間內造成室內外大面積同時起火，最終釀成這次災難。

港府初步調查結果顯示，宏福苑的維修圍網其實符合阻燃標準，真正讓火勢狂飆的關鍵是包住門窗的保麗龍板，這種材質高度易燃。消防人員在救災過程中面臨多重困難，不僅要對抗500度高溫，還要處理不斷死灰復燃的火勢。此外，高層棚架坍落堵住大樓出口與消防車通道，使得雲梯車難以停到最佳救援位置。

對於網路上質疑為何不派直升機救火，香港消防處處長楊恩健解釋，如果在樓宇上空投擲水彈，水不會落入火場內，只會淋去大廈外圍。港府進一步說明，直升機靠近高樓時會帶起強風，反而會讓火勢變得更加猛烈。至於無人機消防技術，目前仍在探索階段，效能有限。

調查還發現，針對外界質疑「根本沒聽到警報」的問題，消防警報器雖然沒有關閉，但當時卻完全沒有發出聲響。港府表示將對相關承辦商採取執法行動。鄧炳強指出，目前已安排警方進入現場調查，整個調查時間預計需要3至4週。香港已成立跨部門調查組，接下來將進入焚毀後的大樓內調查、搜證，以釐清最終起火原因。

