起爭執失控！男突爬上引擎蓋狂跳咆哮再砸車

一對男女在停車場內發生爭執，男子不只踹車，還直接爬上車頂狂跳。（圖／Threads@jinjin1681）





北市東湖一帶，今天（27日）凌晨有一對男女，在停車場內發生爭執，附近民眾目擊，男子不只踹車，還直接爬上車頂狂跳，場面相當失控。

男子vs.女性友人：「下來，你下來啦，（東西拿來）。」凌晨12點多，北市東湖一帶停車場內，民眾看見這失控場面。

女性友人：「你把我弄受傷了啦。」男子疑似喝醉，行為已經失控，先是爬上引擎蓋，在車頂上猛踹洩憤。旁邊的女性友人大聲勸阻，男子不罷休還失控砸車，過程中男子重心不穩摔倒，兩人爆發口角衝突，最後男子還打算開車。

女性友人：「不要開車，不要開車，等一下等一下，等一下啊，不要開車。」

女子看見男子要開車急忙攔阻，但女子似乎被男子粗暴的舉動，弄到受傷。

男子vs.女性友人：「等一下我說不要再動了，我已經受傷了，（受傷載你去），很痛不要載我去，不要開車。」

根據目擊民眾表示，事發在北市東湖附近，當下被吵得睡不著。看到這失控場面錄下影片存證，隨即警方獲報，救護車也趕到現場。

但車輛究竟是誰的，以及男方為什麼要砸車，有待警方進一步釐清。

