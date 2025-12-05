一起玩更有趣 北市碧湖國小打造共融式遊戲場

碧湖國小共融式遊戲場，讓所有小朋友都能一起開心遊玩

直立式爬竿刺激又有趣

可以多人一起玩的鳥巢式盪鞦韆深受歡迎

碧湖國小共融式遊戲場設置攀爬架

臺北市碧湖國小新建共融式遊戲場，以「共融」、「安全」、「多元」為理念，設置鞦韆、滑梯與攀爬網等多樣化設施，連坐輪椅的孩子也能一起參與，成為學生們最期待的快樂天堂。

碧湖國小陳婷婷主任表示，共融式遊戲場的核心設計，就是希望所有小朋友都能一起開心遊玩。不論孩子是否有身心障礙，或在年齡、性別上有所差異，都能在遊戲場中自在、安全地探索。遊具規劃了直立式爬竿、攀爬網、鳥巢式鞦韆、各種高度的溜滑梯，以及以色塊組成的攀岩石等，提供豐富的選擇。

廣告 廣告

最受歡迎的設施之一是直立式爬竿。從底部一路攀上高處向下俯瞰，帶來刺激又新鮮的視野。學生宋侑倢表示，她很喜歡直立式爬竿，爬到高處的成就感十足，不過也需要一點勇氣；學生宋侑庭則提到，新的共融式遊戲場比以往多了許多遊具，她最喜歡無障礙設計的鳥巢式盪鞦韆，因為可以和很多同學一起坐著盪，非常有趣。

陳婷婷主任指出，攀爬網也是熱門設施之一，因為走在上面會晃動，孩子們覺得既刺激又好玩，有些還會在上方玩躲貓貓，或沿著攀爬網前進到滑梯平臺，欣賞不同角度的景色，也能看到下方同儕的活動，充滿趣味。遊戲場的地墊採用柔軟、接近草地色的材質，許多孩子都說天氣好時想躺在上面曬曬太陽，應該會非常舒服。

此外，為照顧身心障礙學生的需求，也設計了友善動線。加寬的走道讓輪椅能直接推上平臺到達滑梯上方，再順勢溜下；底部設置安全平臺，之後可由另一台輪椅協助返回上方，讓輪椅使用者也能反覆體驗遊玩的樂趣，實踐共融精神。

碧湖國小張秀潔校長表示，學校的遊戲場是一個「沒有界線的遊戲場」。幼兒園、普通班、資優班、資源班的孩子都能在這裡透過遊戲互相尊重、彼此合作。學校也會搭配課程規劃體能活動及社會技巧訓練，激發孩子的想像力與創造力，展現教育最美好的樣貌。