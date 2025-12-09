一起玩 ５國小附幼遊戲場啟用

新北市教育局九日宣布大崁、厚德、三芝、和平、頂溪等五所國小附幼遊戲場聯合啟用。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

遊戲是幼兒的第一堂課，新北市自一０八年起投入一點二億元持續打造安全、共融與在地特色的遊戲場，教育局九日宣布大崁、厚德、三芝、和平、頂溪等五所國小附幼遊戲場聯合啟用，打造專屬幼兒的「能力成長」學習場域，讓幼兒在玩樂中自然培養探索力、社交力與自信心。

教育局長張明文表示，新北市全面提升幼兒遊戲場安全與共融性，並鼓勵進行遊戲場規劃設計時融入在地特色，達成區區有共融、園園有特色目標。明一一五年度會持續以共融、特色、永續三大面向推動增設與改造遊戲場，打造「不分能力、生生可玩」的學習空間。

本次啟用的五座遊戲場分別為大崁國小附幼、厚德國小附幼、三芝國小附幼、和平國小附幼及頂溪國小附幼。其中大崁、厚德及三芝國小附幼等三座遊戲場，以「一起玩」為核心概念，規劃鳥巢鞦韆、四人座翹翹板、多人傳聲筒、桌上型沙坑與無障礙坡道，讓不同能力的幼兒都能共同安全遊玩。

頂溪國小附幼以「綠野芳蹤，精靈探索樂園」為主題，打造專屬二至六歲幼兒發展的童趣場景，讓孩子在冒險中建立勇氣與自信。

和平國小附幼的遊戲場則是完整呈現石碇在地文化，以「和平之鷹、翱翔天際、展望未來」為設計主軸。打造以大冠鷲為造型的主遊具，結合筒狀溜滑梯、攀爬網、吊樁等挑戰設施象徵乘風高飛；紅色鳥巢鞦韆象徵淡蘭吊橋，地面以小礫石鋪成石碇溪意象，更加入淡蘭古道動植物剪影。幼生宥穎興奮分享，從老鷹頭的窗戶可以看到校園，還能和大家打招呼，好像真的在天空上飛！校長黃家裕也表示，這座符合多項ＳＤＧｓ的遊戲場採透水草皮、小礫石鋪面螢火蟲造型太陽能燈，兼顧美感、永續與安全，更讓孩子在團體活動中，享受自然、學習生態知識。