起紅疹以為蟲咬，3天未退確診水痘 醫師提醒：成人症狀常較孩童嚴重

一點一點的紅疹以為是蟲咬，沒想到是會傳染的水痘！8歲的小慈（化名）幾天前去南部玩，回來後發現四肢和身上出現許多紅疹，爸爸懷疑是在鄉間被蚊蟲叮咬，但持續兩2、3天都沒有退，故前往就診，經醫師檢查確診為水痘。要特別注意，成人感染水痘症狀通常比孩童嚴重，偶爾會出現肺炎、腦炎、繼發性感染等嚴重併發症。因此倘發現有感染水痘的可能，應積極治療。

收治個案的書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，至於小慈的症狀自訴除了紅疹，並無發燒、咳嗽或頭痛等症狀，且體溫正常，喉嚨略為紅腫，臉上、軀幹及四肢出現許多紅色丘疹及少許透明的小水疱。因為患者1歲的時候曾接種過一劑水痘疫苗，所以症狀較輕微，給予藥物治療且建議在家隔離休養，4天後回診時大部分病灶均已結痂。

水痘的症狀會從頭皮、臉、軀幹開始出現皮疹，然後向四肢蔓延。皮疹形態一開始是紅色丘疹，有時會被以為是蟲咬或過敏，接著逐漸變成水疱，教科書上稱此階段的水疱看起來像「玫瑰花瓣上的露珠」。再來水疱會乾掉結痂，其他伴隨症狀可能有發燒、倦怠及頭痛。要注意水痘的傳染力極強，可藉由接觸、飛沫及空氣傳播，潛伏期大約兩週。

二劑疫苗保護力提升至98% 成人水痘症狀比孩童嚴重



水痘疫苗有打有保佑！蘇軏提到，台灣自2004年開始針對滿一歲的幼兒全面施打一劑水痘疫苗。根據統計，兒童施打一劑水痘疫苗的保護力大約86%，所以即使接種過疫苗，少數人還是會得到水痘。如果自費接種第二劑水痘疫苗，那麼保護力則可以提高到98%。打過水痘疫苗的兒童若得到水痘，其症狀通常很輕微，較少發燒，身上也只會有少數的皮疹與水疱，此外併發症發生機率也較低，因此打過水痘疫苗卻又得水痘者無須太過恐慌，適當的休息與症狀治療即可。

要特別注意，成人感染水痘症狀常比孩童嚴重，偶爾會出現肺炎、腦炎、繼發性感染等嚴重併發症，因此倘發現有感染水痘的可能，應積極治療。同時會建議未曾接種疫苗且沒得過水痘者，可就診評估是否要接種疫苗。最後蘇軏提醒，水痘病毒的傳染力很強，在出紅疹前5天至所有病灶結痂為止都有傳染力，所以即使症狀不嚴重也應該加強清潔，盡量在家裡休息不要出入公共場所，以免傳染給更多的人。

