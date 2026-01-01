一起聚會吧!好客屋主的35坪侘寂風親子社交宅，捨去電視牆實現無邊美景

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 昱森設計室內裝修有限公司

屋主個性開朗好客，35坪的居所也常成為親朋好友聚會的歡樂基地，考量到家中還有兩位年幼孩子，除了期盼擁有寬敞的交流空間外，也希望保有一處能讓孩子自在遊玩的多功能區域。昱森設計室內裝修有限公司以「親子社交宅」為概念出發，運用幾何語彙與低彩度色彩鋪陳空間氛圍，再搭配智慧家電，打造出一座兼具機能、美感與互動樂趣的新家，不只好住，更是大人小孩都愛的快樂生活場。



迎賓玄關以柔和珊瑚粉描邊，勾勒出視覺框景的同時，巧妙修飾電箱存在感。在機能的規劃上，設計師運用四分之一圓弧語彙，將系統櫃與穿鞋椅順勢整合，透過曲線柔化界線，讓有限的空間尺度中，兼顧機能與美感，展現溫潤的迎賓儀式感。玄關盡頭設置一扇鋁框拉門，巧妙拼接兩種不同材質的玻璃，下半部採用霧玻璃，守護居家隱私；上半部則選用清玻璃，引入日光化解狹長動線的壓迫。公領域以米色為基調，原入門處旁的大樑結構，在設計師的巧思下，轉化為具機能性的電子衣櫃，銳利的稜角則以弧形柔化，再結合鐵件層板，勾勒出一面融合實用與美感的展示牆。沿著動線向內延伸，專為擺放電子設備而設的格櫃，搭配格柵櫃門設計，兼顧美觀之餘，也確保良好的通風與散熱效能。客廳設計取消傳統電視牆，改以升降式投影螢幕搭配伸縮喇叭呈現，收起時大面窗景映入眼簾。沙發邊壁龕以弧形搭配珊瑚橘點綴，與大空間風格相互呼應，讓氛圍更俏皮。開放式餐廳改為傾斜佈局，餐桌瞬間化身梳理動線的中心。書房選擇以架高地坪規劃出一個臥榻空間，良好的採光讓遊戲環境更加舒適，地坪下方的餘裕則做為收納使用，側邊頂天櫃也可收納大型家具、行李箱，除了休閒娛樂，實用機能也是超充足。



主臥空間借鑒民宿客房的設計語彙，以沉穩的低彩度色系鋪陳氛圍，在純白肌理的基底上，點綴灰調玻璃與鐵件細節，營造出層次豐富卻不失柔和的視覺感受，有助於放鬆心情，提升睡眠品質。梳妝台則貼心規劃於窗邊，引入自然光作為最佳輔助光源。具包覆性的設計不僅滿足日常梳妝所需，也延伸出辦公機能，營造一處能靜心專注的多功能角落，讓生活更加有序與舒心。



屋主特別重視居家生活的便利與品質，因此全室導入多項智能化設備，從電子衣櫥、投影螢幕，到可調光的 LED 燈飾，每個細節都充分展現智慧科技與空間設計的完美融合。不只提升日常的便利性，更為居家帶來高質感的使用體驗，處處流露出精緻而聰明的生活哲學。

