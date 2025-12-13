「一起航向夢想島！」太保市公所打造親子冬季冒險樂園 鄭淑分：給孩子快樂童年是我的任務

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】聖誕節將至，太保市公所今(13)日在太保市兒童公園推出《航向夢想島太保號冒險》親子同樂活動，結合闖關挑戰、舞台表演及創意手作等多元體驗，吸引親子熱情參與，打造屬於孩子的冬季冒險樂園。活動中多位市民代表與市長鄭淑分及参與民進黨嘉義縣長初選的縣議員黃榮利一起陪同兒們及家長同樂並分送糖果及爆米花，提前享受聖誕節的禮物，小孩子都非常高興，其中有一個小孩還對著黃榮利說「謝謝縣長」，讓在場人士都驚訝不已。黃榮利則說，他一定會更加油努力，完成你的願望，有機會為全體縣民服務。

鄭淑分市長表示，本次活動以「探索」為核心，規劃適合不同年齡的體驗內容，包括結合體能、專注與解謎的三大冒險闖關，以及為高年級孩童設計的限定試煉挑戰，提升自信與成就感；同時安排哥哥姐姐唱跳秀、泡泡派對、魔術秀等精彩節目，營造熱鬧歡樂的節慶氛圍。手作部分則推出「瓶中沙信 DIY」體驗，共有300組親子報名參與，讓孩子把夢想與記憶收藏回家。鄭市長說，希望提供讓孩子勇敢探索、家長安心陪伴的友善環境，公所團隊會持續成為年輕父母育兒路上的「神隊友」。

鄭市長指出，此次活動場地是位於太保里的「太保市兒童公園」，公所於113年成功爭取中央資源，獲得內政部補助500萬元，進行公園綠地優化，並以自有財源，將舊式遊具更新為共融式遊具，讓孩子擁有更安全、多樣化且具挑戰性的遊戲環境。

鄭市長強調，114年公園遊具相關經費，公所編列500萬元，代表會刪除剩下10萬元；但公所團隊仍持續推動公園綠地優化，積極申請中央補助計畫！後潭里兒童公園成功爭取「城鎮風貌及創生環境營造計畫」800 萬元補助，麻魚寮公園此次風災災後整修，公所編列150萬元，遭代表會全數刪除，在黃榮利議員及嘉義縣政府文觀局協助下，成功爭取交通部觀光署396萬元修繕經費！南新里水牛公園災後整修，公所同樣編列150萬元，仍遭代表會全數刪除，經詹琬蓁議員協助後，由嘉義縣政府進行維修工作。公所在有限經費中，全力爭取外部資源，讓每個地區都有優質公共空間，提供孩子健康成長、親子共享時光、長者樂齡陪伴的友善場域。

鄭市長表示，「給孩子快樂的童年是我的任務！」，公所團隊將以有限資源創造更大效益，不只是辦理活動讓親子共享時光，更從環境建設著手，打造安全、友善、促進成長的育兒城市。未來公所也將持續用行動守護孩子的笑容，讓每個家庭在太保市安心生活、放心育兒。感謝前市長黃榮利議員，當時交接時的太保市公所財政非常的良好，不只没有負債，還有存款3.48億元，所以淑分上任後，才可以在一邊建設的過程，還可以發放這次的振興金3000元，前人種樹後人乘涼，非常感謝黃榮利前市長。 現任縣議員、民進黨嘉義縣長黨內初選候選人黃榮利說，鄭淑分市長終於落實兒童公園的功能，讓我們太保的市民朋友可以享受到親子遊戲、休閒的愉快的生活場所，相信太保市民的親子關係一定會越來越好，讓我們深信太保市的未來充滿了潛力與希望。鄭淑分市長真的很不簡單，要建設、要有社會福利又要照顧兒童們，又把太保市孩子們快樂的童年當成自己的任務。

圖說：聖誕節將至，太保市公所今(13)日在太保市兒童公園推出《航向夢想島太保號冒險》親子同樂活動，結合闖關挑戰、舞台表演及創意手作等多元體驗，吸引親子熱情參與，打造屬於孩子的冬季冒險樂園，現場歡樂聲不斷。（記者吳瑞興攝）