「一起航向夢想島」太保市親子冒險樂園啟航

記者黃音文／嘉義報導

聖誕節即將到來，嘉義縣太保市公所推出《航向夢想島太保號冒險》親子同樂活動，今(13)日在太保市兒童公園盛大舉行，本次結合闖關挑戰、舞台表演及創意手作等多元體驗，吸引親子熱情參與，打造屬於孩子的冬季冒險樂園。太保市長鄭淑分、黃榮利議員及貴賓與小朋友們同歡。

鄭淑分表示，本次活動以「探索」為核心，規劃適合不同年齡的體驗內容，包括結合體能、專注與解謎的三大冒險闖關，以及為高年級孩童設計的限定試煉挑戰，提升自信與成就感；同時安排哥哥姐姐唱跳秀、泡泡派對、魔術秀等精彩節目，營造熱鬧歡樂的節慶氛圍。手作部分則推出「瓶中沙信 DIY」體驗，共有300組親子報名參與，讓孩子把夢想與記憶收藏回家。鄭市長說，希望提供讓孩子勇敢探索、家長安心陪伴的友善環境，公所團隊會持續成為年輕父母育兒路上的「神隊友」。

廣告 廣告

鄭淑分指出，此次活動場地是位於太保里的「太保市兒童公園」，公所於113年成功爭取中央資源，獲得內政部補助500萬元，進行公園綠地優化，並以自有財源，將舊式遊具更新為共融式遊具，讓孩子擁有更安全、多樣化且具挑戰性的遊戲環境。

鄭淑分表示「給孩子快樂的童年是我的任務！」公所團隊將以有限資源創造更大效益，不只是辦理活動讓親子共享時光，更從環境建設著手，打造安全、友善、促進成長的育兒城市。未來公所也將持續用行動守護孩子的笑容，讓每個家庭在太保市安心生活、放心育兒。

太保市公所推出《航向夢想島太保號冒險》親子同樂活動，市長鄭淑分、代表及貴賓與表演小朋友合影。(圖/記者黃音文攝)