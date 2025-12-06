起薪上看7.5萬！新北捷運公司徵才108人 報名資格、職缺一次看

記者柯美儀／新北報導

新北捷運三鶯線預計明年3月通車。（圖／新北捷運局提供）

因應三鶯線即將通車及環狀線、輕軌營運需求，新北大眾捷運公司啟動114年度人才招募，預計錄取108名軌道專業人才，職缺涵蓋運務、維修、營運規劃及產業策略等領域。其中，最受矚目的「產業策略研究員」職務，試用期滿後起薪可達7.5萬元，報名自即日起至12月14日（週日）晚上12時截止。

新北捷運公司表示，本次招募亮點包括「產業策略研究員」，負責公司產業策略、資源整合及推動AI與數位轉型，面向理工、交通運輸、管理及資工相關碩士或具經驗的大學畢業生，試用期滿起薪6至7.5萬元。

配合三鶯線全線無人駕駛系統，也招募「系統控制專員」，負責行車監控、電力調度及異常處理，試用期滿薪資約6.2萬元。此外，大量技術類職缺如車輛、電子、軌道、土建維修員及輕軌司機員也同步招募，薪資分別約4.7萬元及3.97萬元，並提供完整專業訓練。

新北捷運公司提醒，有意報考民眾請務必於114年12月14日晚上12時前將報名資料寄出（以電子郵件寄出時間為憑）。詳細招募職缺、各類組報考資格及簡章，已公告於新北大眾捷運股份有限公司官方網站。

