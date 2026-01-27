起薪3.2萬元 新北環保局招考儲備駕駛、清潔隊員

【記者葉柏成／新北報導】新北市環保局今（27）日公布「115年儲備環保車輛駕駛暨儲備清潔隊員」甄試簡章，預計招募910名候用人員，其中包括「儲備環保車輛駕駛」380名及「儲備清潔隊員」530名。甄試報名時間自2月5日起至8日，採網路報名方式辦理，錄取並通過試用期者，起薪為新臺幣3萬2,450元。

環保局指出，考量部分民眾對於網路操作不熟悉，特別於第二辦公室提供協助網路報名服務，地點位於新北市板橋區文化路一段18號（板橋國小對面），服務時間為2月5日至7日，每日上午9時至下午5時，現場將安排專人協助完成報名程序，便利民眾參與甄試。

廣告 廣告

《圖說》有興趣報考民眾可上環保局官網查詢簡章踴躍報名。〈環保局提供〉

在報考資格方面，環保局說明，「儲備清潔隊員」凡設籍新北市滿4個月以上，具國小以上學歷者即可報考；至於「儲備環保車輛駕駛」，除須符合設籍與學歷規定外，並需持有1年以上職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕駛執照，且駕照須在有效期限內，未曾遭受吊扣或吊銷處分。

甄試方式採兩階段淘汰制。「儲備環保車輛駕駛」第一階段為筆試測驗，占總成績30%，通過者方可參加第二階段道路駕駛技術測驗，占70%；「儲備清潔隊員」則以體能測驗為第一階段，占70%，第二階段為筆試測驗，占30%。任一階段缺考或未通過者，皆不予錄取。

《圖說》清潔隊員執行環境清潔消毒業務。〈環保局提供〉

此次招募共劃分為九大分區，錄取人員將依考試總成績高低及志願序進行分發。為穩定各區清潔人力配置，環保局提醒，考生錄取後須於分發之區清潔隊服務滿6年，始得申請轉調至市境其他區清潔隊，報名前務必詳閱簡章相關規定，以保障自身權益。

《圖說》清潔隊員於雨天執行路面清掃勤務。〈環保局提供〉

甄試簡章即日起可至環保局官網招考專區下載電子檔；另提供紙本簡章，自1月28日起於環保局（新北市板橋區民族路57號）、各區公所服務台及清潔隊免費索取，數量有限，發完為止。