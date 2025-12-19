起薪33K 新鮮人求職5大痛點曝

▲根據人力銀行調查指出，今年畢業的新鮮人平均起薪3萬3010元，初入社會的首份工作多以資訊科技、大眾傳播與餐飲住宿業為主。（示意圖，非當事者／取自unsplash）

[NOWnews今日新聞] 今年6月走出校門的社會新鮮人們現在過得好嗎？根據人力銀行調查指出，今年畢業的新鮮人平均起薪3萬3010元，初入社會的首份工作多以資訊科技、大眾傳播與餐飲住宿業為主，調查也提到，新鮮人有5大求職痛點。

主計總處統計揭露今年前10月全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬8319元，年增3%；但值得注意的是，未滿30歲者的薪資中位數卻僅有3萬元出頭。Ｚ世代重視不同體驗、自我成長與工作成就感，薪資待遇與企業文化也成為關鍵去留因素，一旦職場文化與期待出現落差，自然就會頻繁轉職，不斷的換環境。整體而言，就業市場呈現「企業容易找人，但難以留人」的時代。

1111人力銀行觀察今年新鮮人的就業動向，初入社會選擇的第一份工作，以資訊科技業(18.9%)、大眾傳播業13.5%以及餐飲住宿業12.1%占大宗。調查也顯示，能夠畢業即就業，順利找到工作的原因在於：缺工嚴重47.2%、求職態度積極45.9%、學歷符合門檻40.5%、無經驗可塑性高28.3%以及擁有證照17.5%。

調查也直指，缺乏社會經驗的新鮮人求職痛點包括了：期待薪資不敢開42.1%、公司給的薪資離期望值太遠33.7%、面試準備沒信心32.5%、履歷自傳寫不好19.2%、找不到職涯方向18.0%。而順利進入職場後，最擔心哪些狀況發生呢？同事難相處56.6%、排擠新人44.5%、工作量分配不均43.3%、職能不符合工作所需34.9%以及工作內容與應聘時不符合30.1%。

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，資訊科技業的人才需求已經外溢至非本科系，不少大專院校力推產學合一，在校園裡即開始培育業界所需人才，且薪資成長與職涯藍圖，都對新鮮人極具吸引力。其次，大眾傳播業符合年輕世代重視創意、影響力與自我表現的特性，近年社群媒體、影音平台蓬勃發展，提供舞台與機會，因而吸引愈來愈多年輕族群投入該產業。而長期缺工的餐飲住宿業，因為入行門檻低、工作機會多、即刻上工等特性，新鮮人得以迅速累積工作經驗賺取薪資。不過也可以看出，企業給予的薪資行情，確實仍與新鮮人的期待有著明顯落差，「薪」情欠佳。

1111人力銀行調查顯示，今年畢業的新鮮人平均起薪3萬3010元，相較去年的3萬1650元，薪資明顯成長1360元(4.3%)，反映出業界切身感受到缺工困境，而啟動「加薪搶人」計劃，不過即使待遇已經提高，但是距離期待薪資3萬9677元，還有一段明顯差距，進而帶動新鮮人兼職意願增加，調查直指有48.2%希望同時擁有正職以及兼職工作。主因就是想多賺錢63.4%、正職收入太少44.2%以及兼職時薪高30.7%。

莊雨潔提醒新鮮人，兼職雖然能在短時間拉高收入，累積實務經驗與人脈，不過要考量的是，在時間分配與體力負擔能否吃得消，若是安排不當，影響了正職工作表現，失去公司主管的信任，被貼上標籤影響職涯發展，反而得不償失。



