起薪37K！台電明年招募700餘名新力軍
[NOWnews今日新聞] 2026年台電僱用人員招考來了！台電將於明年再招募700餘名新力軍，包含第一線如配電、輸電、變電、電機等共14類別專業人力。錄取者於工作訓練期間起薪約3.7萬元，電力技術人員如符合台電相關規定於實際從事現場技術工作或具有電力相關專業證照者更可突破4萬元。
台電指出，甄試簡章預定12月24日上網公布，明年5月10日於台北、台中、高雄及花蓮等4個考區共同舉行初試。
台電表示，近年因應業務發展，並持續傳承電業核心技術，台電提前規劃未來人力需求，持續招募新血。本次招考包括配電、輸電、變電、電機、機械、土木工程及綜合行政等14類別，約700個名額；另為落實身心障礙者工作權益保障，明年也將續辦身心障礙人員報考類別，預計招考26名。
台電說明，僱用人員甄試分為紙筆測驗初試、現場及實作測試的複試。其中，初試（筆試）的共同科目國文考科取消以往測驗式試題題型，單就寫作題型進行評量；複試階段著重實務操作，除既有「機械修護類」循例設置實作測試項目外，「配電線路維護類」將調整實作測試內容，「輸電線路維護類」、「輸電線路工程類」、「變電設備維護類」、「變電工程類」、「電機運轉維護類」、「儀電運轉維護類」、「機械運轉維護類」、「土木工程類」、「輸電土建工程類」等類別亦規劃增設實作測試，並納入總成績評分。
台電表示，新進僱用人員經錄取後，需先經過為期1年的養成班與工作訓練，工作訓練期間起薪約3.7萬元；其中電力技術人員如符合台電相關規定於實際從事現場技術工作或具有電力相關專業證照，得再予加晉薪級，起薪逾4萬元。
台電指出，本次招考甄試簡章及報考相關資訊預定於12月24日上網公告，詳細內容將以簡章公告為準，相關重要訊息請上甄試網站，或至台電官網徵才資訊查詢。
