起薪4.5萬「無經驗可」屏南地區年前最後一場徵才活動11/26登場

▲11/26上午在南州地區農會研習中心廠商聯合徵才活動，有將近200個工作機會。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為協助南州、崁頂及鄰近地區的待業民眾儘速找到理想工作，勞動部高屏澎東分署潮州就業中心將在本（11）月26日上午9時30分至12時10分，在南州地區農會研習中心（屏東縣南州鄉人和路28號）舉辦「南州·崁頂地區現場徵才活動」，現場邀集17家優質廠商，有近200個職缺熱烈招募中，誠摯邀請民眾參加，把握就業良機！

▲潮州就業中心11/26上午在南州地區農會研習中心辦屏南地區今年度最後一場聯合徵才活動，要找工作的朋友請把握機會。

26日在南州地區農會研習中心的徵才活動邀請多家知名企業，包括燁興企業、佳辰實業、如記食品、上雋水產、台灣斯巴克環保工程、環拓科技、福懋興業、億成實業、藝隆農產與力品咖啡……等等，職缺涵蓋倉儲人員、設備或儀電工程師、業務人員、餐飲服務員、大小貨車司機、人資管理師、辦公事務員、加油員、生產技術員、品管人員與居服員等豐富職類。本次徵才超過3成工作機會起薪可達4萬元，其中，環拓科技公司的現場裂解操作員更開出4.5至5.1萬元的起薪，吸引不少求職者詢問。詳細職缺可參考活動網站：https://gov.tw/jV1。

潮州就業中心楊采蘭主任表示，本場徵才活動將是今年在屏南地區的最後一場聯合徵才。同時為因應美國關稅波動帶來對就業市場的衝擊，將配合勞動部積極推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等資源，協助受影響的失業勞工，活動現場將設置「就業輔導與獎勵措施諮詢」專區，除了針對「婦女再就業計畫」、「五五就業促進獎勵」、「職場學習及再適應計畫」等方案外，同時提供「勞工就業通計畫」諮詢，透過多元支持，提升民眾就業穩定性；如需更多資訊，歡迎電洽潮州就業中心：08-7882214。（圖／記者王雯玲翻攝）