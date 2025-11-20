起薪4.5萬「無經驗可」屏南地區年前最後一場徵才活動11/26登場
【記者 王雯玲／高雄 報導】為協助南州、崁頂及鄰近地區的待業民眾儘速找到理想工作，勞動部高屏澎東分署潮州就業中心將在本（11）月26日上午9時30分至12時10分，在南州地區農會研習中心（屏東縣南州鄉人和路28號）舉辦「南州·崁頂地區現場徵才活動」，現場邀集17家優質廠商，有近200個職缺熱烈招募中，誠摯邀請民眾參加，把握就業良機！
▲潮州就業中心11/26上午在南州地區農會研習中心辦屏南地區今年度最後一場聯合徵才活動，要找工作的朋友請把握機會。
26日在南州地區農會研習中心的徵才活動邀請多家知名企業，包括燁興企業、佳辰實業、如記食品、上雋水產、台灣斯巴克環保工程、環拓科技、福懋興業、億成實業、藝隆農產與力品咖啡……等等，職缺涵蓋倉儲人員、設備或儀電工程師、業務人員、餐飲服務員、大小貨車司機、人資管理師、辦公事務員、加油員、生產技術員、品管人員與居服員等豐富職類。本次徵才超過3成工作機會起薪可達4萬元，其中，環拓科技公司的現場裂解操作員更開出4.5至5.1萬元的起薪，吸引不少求職者詢問。詳細職缺可參考活動網站：https://gov.tw/jV1。
潮州就業中心楊采蘭主任表示，本場徵才活動將是今年在屏南地區的最後一場聯合徵才。同時為因應美國關稅波動帶來對就業市場的衝擊，將配合勞動部積極推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等資源，協助受影響的失業勞工，活動現場將設置「就業輔導與獎勵措施諮詢」專區，除了針對「婦女再就業計畫」、「五五就業促進獎勵」、「職場學習及再適應計畫」等方案外，同時提供「勞工就業通計畫」諮詢，透過多元支持，提升民眾就業穩定性；如需更多資訊，歡迎電洽潮州就業中心：08-7882214。（圖／記者王雯玲翻攝）
其他人也在看
電力設備大缺貨 爆漲價潮⋯台電董座：一個變壓器要等24個月
台電董事長曾文生示警，近期電力設備缺貨又漲價，甚至交期長達五年。重電業界表示，全世界都在要貨，台電狂催搶重電設備，現在各大廠的產能都爆滿，大型重電設備缺貨恐成新常態。聯合新聞網 ・ 4 小時前
林口就業服務站正式揭牌! 提供全方位服務
生活中心／李世宸、陳聖翰 新北報導位在新北的林口就業服務站，今天（11/18）盛大揭牌，在地民意代表也來共襄盛舉，由2家廠商聯合徵才，也設立「林口銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，希望提供在地民眾全方位服務。主持人：「吉時已到請揭牌。」林口就業服務站，正式揭牌，當地徵才新據點，在好幾位民代見證下成立，希望強化地方就業服務能量。新北市勞工局長陳瑞嘉vs.新北議員（民）李宇翔：「有就業服務的需求都可以來，整個林口台地大家都會過來。」勞工局長和在地議員，一起逛就服站，看看設施也看看人力，現場已經出現不少民眾在填資料。民眾：「因為住林口的話，這邊地理環境也比較近，我大概騎幾分鐘就到了，所以我覺得還不錯。」新北市勞工局長陳瑞嘉以及民進黨新北市議員李宇翔。（圖／民視新聞）龜山廠商趙子豪：「林口就是跟國道一號很近，新興城市現在又很多新的建築，和周邊的設備所以我覺得林口，是一個滿好的就業地點。」現場兩家廠商提供服務，分別是製造業和餐飲業，他們都提供薪資36K以上正職，還有多項職缺，提供民眾參考。新北市勞工局長陳瑞嘉：「林口的工商業發展，從工一工二工三，甚至很多的商業媒體影視園區，這些其實在林口都已經，逐步的發展成形，所以這些企業其實有相當多的，一些人力上的一個需求。」現場兩家廠商提供服務，分別是製造業和餐飲業，他們都提供薪資36K以上正職，還有多項職缺。（圖／民視新聞）不只就服站，超過1百坪的據點更設立「林口銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，提供服務更加全方位。新北市勞工局長陳瑞嘉：「從就業服務台提升到就業服務站，不只是我想面積整個空間的提升，另外一個在服務的各項量能，我們跟著做提升包括失業給付，還有一些諮詢服務我想都可以，在就近的就業服務站來做服務。」勞工局表示，未來不需要跑到新莊，能就近辦理失業給付，以及中央推動的多項專案計畫，有效幫助當地民眾，找到理想工作。原文出處：林口就業服務站正式揭牌 提供全方位服務 更多民視新聞報導傳中國已退近50萬張機票 林氏璧直呼「日本旅遊有事」：大家機票買起來！南市府第4場大型就博會新營登場 初媒率達5成2明新科大首參展「看見 AI 進行式」 5大亮點一次看！民視影音 ・ 1 天前
職場自由指南：頭牌不等於幸福，心理健康才是關鍵
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌頭牌看似光鮮，其實背後隱藏工作壓力與生活束縛。本文探討如何在職場掌握自由、提升心理健康，避免被短暫光環束縛，打造屬於自己的高段位生活。職場的真相：頭牌不等於自由在職場生存法則中，有一句話值得每個年輕人深思：「公司就像青樓，要做的是盡快贖身，而不是爭做頭牌。」許多年輕人渴望衝上「頭牌」位置，台前光鮮、座上賓多、獎金滿滿，看似人生巔峰。然而現實往往相反——頭牌意味着更多應酬、更多業績壓力、更多犧牲，甚至失去生活自主權，對心理健康和生活品質造成長期影響。頭牌背後的枷鎖職場光環背後常隱藏壓力和束縛。真正的高段位玩法，不是爭取頭牌，而是掌握選擇權：決定自己做什麼、何時退場，才能擁有真正的自由和生活掌控感。自由與自主，是心理健康的重要基礎，也讓職場表現更持久穩定。自由才是職場最高段位在職場高段位的生存心法中，自由是最終獎勵：工資是「賣笑銀」——以時間與精力換取收入。資歷是「資本」——累積經驗與影響力，創造更多選擇。真正的高手，不是誰的頭牌，而是能自主決定工作內容、時間與生活節奏的人。爭來的頭牌只是束縛，贖身換來的才是人生的下一章，提升心理健康與工作滿意度。年KingNet 國家網路醫藥 ・ 18 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
MLB》大谷翔平不再向教士致意！美媒揭真相：他們犯了大忌
以禮貌著稱的洛杉磯道奇球星大谷翔平，一直以來都有向敵隊、總教練致意的習慣。然而，道奇球賽主播尼爾森（Stephen Nelson）近日透露，大谷已悄悄停止向聖地牙哥教士的前總教練施密特（Mike Shildt）致意，原因可追溯到今年6月的一場衝突事件。中時新聞網 ・ 14 小時前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5
2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。 作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
輝達超狂財報爆隱憂 陸行之警告「唯一的遺憾」突然反轉
輝達在台灣時間20日清晨公布最新財報，營收、獲利及財測皆大幅優於市場預期，刺激盤後股價大漲超過6%，帶動亞洲股市與AI供應鏈族群股價大漲。對此，知名分析師陸行之看好輝達有機會扭轉科技股近期的頹勢，但陸行之也提到「唯一的遺憾」是輝達庫存持續增加，供應鏈最怕大客戶買太多突然反轉。中時財經即時 ・ 2 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
父母過世，房產怎麼分配最不傷手足和氣？只有1間房 vs 很多間房，精算師級「分產策略」大公開
會買房子的人，不一定知道怎麼登記。登記時沒想清楚，或上一代登出地球之前來不及妥善分配，導致兒女翻臉，或夫妻財產分配產生糾紛，新聞上多的是藝人、企業後代有類似情況。房屋的贈與、繼承或登記各有學問，但根本關鍵還是避免拿房產來考驗人性！Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 19 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 16 小時前