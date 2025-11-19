起訴南部水房王"鴨哥" 獄中吃香喝辣指揮洗錢53億

南部中心／綜合報導

高雄破獲南部最大洗錢機房，追查出幕後操控的是綽號"鴨哥"的劉姓主嫌，他因為盜刷信用卡遭到判刑，逃亡15年直到去年才被逮獲，但沒想到他在入監服刑期間，不但被爆出吃香喝辣，居然還能照常運作指揮小弟操作水房，洗白金流，光是成功入袋的傭金，就進帳4千2百萬元，一年下來洗錢金額高達53億。

警循線揪南部水房頭主嫌「鴨哥」 獄中遙控小弟洗錢 豪華私人招待所曝光

大批員警來到高雄苓雅區一處大樓，強勢破門進行攻堅。（圖／民視新聞）大批員警來到高雄苓雅區一處大樓，強勢破門進行攻堅。刑事幹員成功逮人並進行蒐證查扣，房子裏頭全都是大量主機，原來這是南部最大的洗錢水房，去年6月開始，短短一年，就有超過53億元金流，佣金進帳就高達4200萬元。高雄刑大科技偵查隊專員沈世鴻說，該集團在高雄市前鎮、苓雅區，設置地下機房操作第三方支付後台，協助境外賭博詐欺集團，進行代收代付等洗錢作業。

廣告 廣告

警循線揪南部水房頭主嫌「鴨哥」 獄中遙控小弟洗錢 豪華私人招待所曝光

幕後藏鏡人綽號"鴨哥"入監服刑期間吃香喝辣，甚至從獄中寫了100多封手寫信，指揮維持水房運作。（圖／民視新聞）

幕後藏鏡人綽號"鴨哥"的劉姓主嫌，因盜刷信用卡遭判刑2年2月，逃亡15年，直到去年才緝落網，但入監服刑期間每天吃香喝辣，還有老婆小三和小弟輪番會面，甚至從獄中寫了100多封手寫信，指揮小弟各立山頭，維持水房運作。

案件起因是台中警方偵破高達438億的博弈網站後，發現超過8成的金流轉往南部水房，層層剝開洗錢流向，才揪出幕後藏鏡人。主嫌劉姓嫌犯被供出後也坦承部分犯行，遭依違反組織犯罪條例及洗錢防制法起訴。

原文出處：警循線揪南部水房頭主嫌「鴨哥」 獄中遙控小弟洗錢 豪華私人招待所曝光

更多民視新聞報導

改造雄女變「89愛的猛料辣妹」！遭校方提告「網紅回1句」網炸了

網紅「改造雄女」當噱頭拍片！黃捷怒回：別亂貼標籤

雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方

