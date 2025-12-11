起訴柯文哲關鍵「小沈1500」硬碟被指有重大瑕疵 律師：恐遭污染被修改

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理京華城案，11日開庭進行證據提示，包括民眾黨前主席柯文哲等一共11名被告皆到庭。法官提示到柯文哲的隨身硬碟時，委任律師蕭奕弘表示該硬碟自被扣押起至製作映像檔期間有重大瑕疵，出現12天的空窗期甚至在做成映像檔前5天，就有媒體報導「小沈1500」等內容，不排除證據有被污染，甚至遭人修改的可能，應不具證據力。

台北地院11日、12日開庭皆進行證據提示部分，15日正式進入言詞辯論，預料柯文哲被起訴的關鍵事證，隨身硬碟裡存放的excel工作簿內「小沈1500」是否就是收賄證據？將掀起一波激烈爭辯。而此次開庭，審判長提示到存有「小沈1500」檔案的A1-37硬碟時，柯文哲的委任律師蕭奕弘發言強調該硬碟內的證據並無證據能力。

蕭奕弘表示，硬碟裡的證據容易被修改，且檢方的處置不僅違反相關規定，也必須考量其雜湊質等因素。檢廉於2024年8月30日在柯文哲住處查扣該硬碟，至同年9月11日製作完成映像檔，當中12天的空窗期為重大瑕疵，尤其2家媒體竟然在映像檔完成前5天，便做出「小沈1500」等報導，未審先判，顯示證據恐遭污染。

蕭奕弘也表示，12天的時間有多少人碰過硬碟？監管過程也沒有交接記錄，無法排除檔案有遭人為修改的可能。檢方違反證據保全程序，此部分供訴證據應排除其證據力。

不過對此，檢察官表示，硬碟是在搜索柯文哲住處當天查扣到，於羈押庭時就提示過，硬碟裡的檔案應具有證據力。

