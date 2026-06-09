起訴高金素梅 打擊忠良又一例

（圖／本報系資料照）

有別有用心的人帶風向，說什麼高金素梅是被以貪汙起訴，所以不算被迫害；又說王炳忠當初也獲判無罪，台灣的司法還是很公正。這種人根本是假裝客觀中立，實則向民進黨納投名狀。若非我當年在特務上門時即開啟直播，引發各界關注，那結果就是當晚先被羈押起來，從此連發聲辯駁的機會都沒有。

更何況4年多的訴訟，我一直被限制出境，還要活在隨時可能要去坐牢的精神壓力中。尤其即便最後罪名不成立，民進黨當局已達到對我「人格毀滅」的目的，使我在台灣主流媒體「社會性死亡」，原本在政黨、校園、民間推展的統派工作也中斷了。

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高金素梅如今被民進黨當局的檢察署起訴，還求處12年6個月的重刑，理由包含「詐領助理費」、「詐取公費補助」和「非法」輸入新冠快篩試劑。然而，當她在今年春節前夕被搜索時，卻是由「調查局國安站」發動偵察，和當年對付我的單位一模一樣。如真是查涉貪，為何是通過專辦「共諜」的特務機構出手？

所謂「非法輸入新冠快篩試劑」，指的是2022年新冠疫情肆虐之際，台灣因民進黨的無能，搞到缺疫苗又缺快篩。高金素梅從大陸輸入快篩試劑，無償提供給原住民部落應急，結果先被影射「幫助大陸滲透」，又被以違反醫療器材法規起訴，可真正該被究責的，不該是瀆職的民進黨當局嗎？

至於「詐領助理費」，即認定高金素梅的長年助理未真正從事足夠的助理工作，是所謂用來詐領助理費補助的「人頭」。但正如高金素梅所說，她是「山地原住民立委」，選區遍布全台所有山地原住民部落，包括走訪部落、撰寫質詢稿等都是助理工作，不能用正常上下班打卡來認定。

而所謂「詐領公費補助」，說是高金素梅助理成立的推展部落文化的社團，存在申報的收據金額比實際支出高的情事。但當如今用放大鏡對高金素梅「查帳」的同時，民進黨卻可放任「綠友友」大賺各種政府採購的錢，除了眾所皆知的光電弊案，還有所謂室內裝修、販鞋公司也能賣軍火的離譜案例，你覺得民進黨當局對高金是真查貪，還是根本在搞政治迫害？

其實民進黨當局利用司法製造寒蟬效應，手法早就愈來愈細緻，對待一般人民就用《反滲透法》、《國安法》、《兩岸關係條例》威脅；對付像高金這種資深政治人物，則改從助理費、補助款下手，裝作「沒有政治考量」。這就是為何明明是由「調查局國安站」啟動對高金的偵辦，但最後起訴卻只用貪汙和違反醫療器材法來論罪。

到現在還相信民進黨當局對高金素梅是「真真貪」的，不是太傻，就是根本在替民進黨打擊忠良。（作者為自媒體工作者）