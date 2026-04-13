起訴1年7月！ 鄭文燦涉貪案正式開審 今傳污點證人廖力廷作證

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前桃園市長鄭文燦（右）迄今不認涉貪。資料照。廖瑞祥攝



桃園地檢署前（2024）年8/27偵結起訴前桃園市長鄭文燦涉貪案，全案歷經桃園地院長達1年7月的準備程序，今天將首度進入審理程序。合議庭今天傳喚涉嫌行賄500萬元的台塑顧問廖俊松之子廖力廷作證，由於廖力廷在偵查階段即認罪成為汙點證人，預料檢辯今天將展開一波交鋒。

檢方查出，前台塑總管理處總經理楊兆麟，於2011年5月間和前台塑總管理處執行副總經理侯水文、前集團顧問廖俊松合資成立鴻展公司，相中「林口特定區工五工業區（華亞科技園區）」東側農業區的9.12公頃土地，希望透過「自辦市地重劃」方式而非「區段徵收」方式開發，以取得1.78公頃「抵費地」，奪下24億2190萬元利益。

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前台塑集團顧問廖俊松。資料照。陳品佑攝

台灣美光公司一度有意在該工業區設廠，似乎可以和國發會的「亞洲．矽谷推動方案」結合，楊兆麟等人遂請廖俊松、廖力廷父子出面和鄭文燦聯繫。侯水文、楊兆麟並先後在華國、神旺大飯店宴請鄭文燦。

事後鄭文燦在市府開會時，雖有公務員強調這起土地開發案能否適用「自辦市地重劃」有疑慮，鄭文燦卻裁示加註，本案可以用「市地重劃」開發。

楊兆麟籌措500萬元透過廖俊松、廖力廷父子行賄鄭文燦，父子倆在2017年9月間提著黑色提袋，將錢送到市長官邸給鄭文燦，鄭另收下廖俊松600萬政治獻金，鄭文燦隔年8月無預警退還1100萬元。收賄部分，檢方將鄭文燦、楊兆麟、侯水文、廖俊松、廖力廷及黃芷蓁等6名被告起訴。

此外，檢調搜索鄭文燦住處時，曾在主臥室邊旁暗櫃內發現兩個用保冷袋藏放的678萬5000元現金，目前仍在追查鄭文燦是否涉及財產來源不明罪。

廖俊松小兒子廖力廷今天將出庭作證。資料照。陳品佑攝

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