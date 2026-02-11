起訴106人！美濃大峽谷盜採土石案偵結 開挖面積竟達2座澄清湖棒球場

「美濃大峽谷」盜採土石面積高達2座澄清湖棒球場，檢方起訴106人。橋頭地檢署提供



喧騰一時的「美濃大峽谷」盜採砂石案，橋頭地檢署歷經2個月調查，今（2/11）偵查終結，共起訴106人、扣押43筆土地，估計盜挖面積達2座澄清湖棒球場，不法獲利3億元，前市議員助理石麗君昨移審後，橋頭地院裁定收押。

橋頭地檢署表示，去年8月間檢方獲報美濃地區成功段及新吉洋段多處土地遭大量挖取土石形成大型坑洞，估算開挖面積約為2個澄清湖棒球場總面積，峽谷般坑洞平均約深達15公尺。

檢方指出，去年8月起密集發動14波搜索，動員大批警調人力，合計搜我57人，聲請法院裁准羈押21人，查扣現金3197萬元、土第43筆，以及38台曳引車、挖土機等，其中扣案挖土機及砂石車已拍賣，總金額1225萬元。

廣告 廣告

檢方提到，無黨團結聯盟高雄市議員朱信強特助石麗君等人，涉嫌長期鎖定美濃、大樹及彌陀區多處農地從事盜採土石，並非法回填、堆置廢棄物等，今年2月偵查終結，起訴106人，石麗君等人昨移審後，遭裁定收押。

檢方查出，犯罪集團除挖取土石販售牟利外，並利用這些坑洞遭政府單位開罰後需要填平，做起租地、開挖盜採砂石、回填營建廢棄物的一條龍黑心犯罪產業鏈，又與土資場合謀，將營建工程產出的營建廢棄土以砂石車載運進入土資場「繞場」、「繞單」後，將營建廢棄物直接回填到挖取土石後留下的坑洞內，嚴重破壞當地國土環境，不法獲利粗估3億元。

更多太報報導

桃機行李輸送帶故障延宕40分鐘！ 地勤喊破嗓「行李箱別用這配件」

驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」！全員資遣、欠代理商千萬貨款

不再是「全台最難訂Buffet」？他靠4字秒成功 過來人都點頭