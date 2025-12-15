起跑！江啟臣宣布參選台中市長爭取黨提名 盧秀燕6字回應

鄭麗文出席台中黨慶與盧秀燕、楊瓊瓔、江啟臣同框。資料照 國民黨提供



立法院副院長江啟臣昨在豐原宣布參選台中市長，將爭取國民黨內提名，台中市長盧秀燕今（15日）出席公開活動受訪回應：「很好、恭喜、加油。」

江啟臣昨晚出席台鐵豐原車站前廣場耶誕音樂會活動，他表示，這段時間很多人在講2026年，他看到民眾對自己的期待，他不會讓大家失望，會全力以赴；對內來說，他身為國民黨員，會全力爭取黨內提名，設法有機會實踐對大台中的願景。

盧秀燕今（15）日上午主持春安國小校舍動土典禮，媒體問及江啟臣表態參選，盧表示「很好！恭喜！加油！」說完隨即面帶微笑離去。

民進黨確定2026台中市長選舉由立委何欣純出戰，江啟臣近日在台中豐原區街頭、台中高鐵特區等多處懸掛「駿馬啟新程、耀進旗艦城」賀年看板，外界解讀選戰起跑。江回應，祝福市民新年快樂，並感謝一路鼓勵與支持，「駿馬啟新城，躍進旗艦城」，是他對台中的願景與期望。

對於國民黨台中陷入江啟臣與楊瓊瓔之爭、新北則是台北市副市長李四川與民眾黨主席黃國昌之爭，國民黨主席鄭麗文昨表示，民進黨大幅提前提名作業，2026國民黨非贏不可，不容許民進黨胡鬧，一定會按部就班、嚴陣以待。

鄭麗文表示，請大家放心，黨中央已經啟動相關提名作業，該協調的協調、該初選的初選，沒有爭議的縣市，也會在最適合的時間完成提名。

