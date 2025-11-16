起身視線模糊非中風！缺水和藥物是「姿態性低血壓」主因

一名女子最近從床上或椅子上起身時，眼前會一片漆黑，甚至差點因暈眩而跌倒，讓她擔心可能是中風前兆。林軒任醫師指出，這種情況很可能是「姿態性低血壓」所致。

一名女子最近從床上或椅子上起身時，眼前會一片漆黑，甚至差點因暈眩而跌倒。（圖／freepik）

中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟科兼任醫師林軒任在臉書分享，該名女子在診間測量血壓時發現，躺著時數值為130/80mmHg，但起身站立後僅剩100/65mmHg，收縮壓下降了30mmHg。

他推測是因為患者平時水分攝取不足，再加上原本服用的利尿劑、鈣離子通道阻斷劑等複方血壓藥物作用，導致姿態性低血壓，使她在家中差點跌倒。所幸經過調整藥物並增加補水量，兩週後症狀已完全消除。

當身體總血量不足時，血管即使收縮也無法輸送足夠血液回到大腦。（示意圖／Pixabay）

林軒任解釋，姿態性低血壓是因為地心引力作用，使體內300至500毫升的血液瞬間衝到雙腳，此時大腦會立即下令「血管收縮、心跳加快」，將血液輸送回腦部。但若這個機制失靈，大腦血流不足時就會引起頭暈、視線模糊等症狀。

造成機制失靈的因素中，缺水是最常見的原因。許多人可能因天氣炎熱流汗多、擔心頻尿或害怕水腫而刻意減少飲水，但當身體總血量不足時，血管即使收縮也無法輸送足夠血液回到大腦。

高血壓藥中的利尿劑會使身體水分排出過多導致血量減少；鈣離子通道阻斷劑如脈優錠會使血管放鬆。（示意圖／Pexels）

藥物因素同樣重要，多種藥物會干擾身體調節機制。高血壓藥中的利尿劑會使身體水分排出過多導致血量減少；鈣離子通道阻斷劑如脈優錠會使血管放鬆，收縮力不足；安眠藥中的苯二氮平類藥物會抑制交感神經，使起身時心跳無法加快；攝護腺肥大藥物中的甲型阻斷劑會使血管放鬆、血壓下降；心絞痛藥中的舌下含錠是強效血管擴張劑，使用時必須坐著或躺著，絕不可站立服用。

對於疑似或已有姿態性低血壓的患者，林軒任建議應增加飲水量，並在家中測量記錄「躺著5分鐘」、「坐著」及「剛站起來3分鐘內」三種不同姿勢的血壓，就診時將血壓紀錄和藥物清單提供給醫師參考。他特別提醒，患者應遵循醫師指示調整用藥，切勿自行停藥，因為莫名頭暈也可能是貧血、神經病變甚至中風的警訊。

