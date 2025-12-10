「起造新高雄」 林岱樺首場政策說明會登場提市政擘畫

南部中心／曾虹雯、陳家祥 高雄市報導

民進黨高雄市長初選參選人林岱樺，１０號下午盛大舉行首場「起造新高雄」政策說明會，端出科技、軍工與海洋三大護國產業，帶動四項核心競爭力。要從經濟著手，讓高雄成為台灣的領頭羊。說明會有不少產官學人士齊聚力挺，林岱樺所提出的完整藍圖和市政擘畫，也獲得高度肯定。





民進黨高雄市長初選參選人林岱樺，舉行首場政策說明會。（圖／民視新聞）





正式提出「起造新高雄、做台灣領頭羊」市政藍圖著手。民進黨高雄市長初選參選人林岱樺，舉行首場政策說明會，整合過去在國會的爭取成果，為高雄的未來，提出供三大護國產業策略。共端出科技、軍工與海洋三大護國產業，帶動四項核心競爭力，協助傳統產業升級並進入半導體供應鏈。

說明會有不少產官學人士齊聚力挺，肯定林岱樺所提出的市政擘畫。前交通部長賀陳旦肯定林岱樺會關心人並有解決問題的能力，同時能夠持續堅持下去，相當了不起。高雄市前捷運局長吳義隆也肯定林岱樺提出的三大護國產業，可以獲得很大的發展空間，也符合世界的趨勢，國家的需求高雄的特色。漢翔企業工會理事長于正道也認為，林岱樺提出的護國產業，跟廣大工會勞工，對經濟發展的期待是一致的。





產官學界代表肯定林岱樺政策明確、方向務實，能完整回應高雄產業需求。（圖／民視新聞）





林岱樺也提出「五大區域亮點」，強調高雄各區找到定位、共享進步。業界代表肯定林岱樺政策明確、方向務實，能完整回應高雄產業需求。將過去從政的經歷與實際互動心得，整合成具體可執行的策略，林岱樺期望獲得市民支持，起造一個嶄新的高雄。





