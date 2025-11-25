起重機吊堆高機上樓、工人搭便車？ 人機高速墜落4層樓瞬間畫面曝

高雄前鎮漁港上午發生工安意外，蘇姓工人連同堆高機不明原因連人帶車墜地，送醫不治。讀者提供

高雄市前鎮漁港旁的海霸王高雄分公司上午發生一起工安意外，35歲蘇姓工人於公司4樓等待起重機吊掛堆高機抵達，準備駕駛堆高機，卻因不明原因連同堆高機自工作平台高處摔落地面，救護車獲報後緊急將他送往醫院急救，但仍因傷重宣告不治。

據了解，高市勞檢處已依法勒令現場停工，並指雇主涉嫌違反《職業安全衛生法》第6條第1項規定，最高可處新台幣30萬元罰鍰，全案也將移送地檢署追究雇主的刑事責任。

高雄市勞工局勞動檢查處上午接獲通報後，立即派員前往現場勘查釐清確切的墜落原因，初步研判現場工作人員使用移動式起重機，以搭乘設備（吊掛平台）同時承載堆高機及勞工，但卻未設置任何能防止人員翻轉或脫落的「防止墜落」安全措施，才導致這起悲劇。

