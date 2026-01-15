起重機墜落奪34命！同間建設公司連2天出事 泰政府震怒下令全面追責

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

《美聯社》報導，泰國接連兩日發生2起起重機倒塌砸車事故，總共造成34人死亡。報導指出，一台起重機今（15）日倒塌在曼谷附近一座高架道路上，與昨（14）日在泰國東北部，起重機墜落砸中行駛中的火車為同一間建設公司。

泰國接連兩日發生兩起起重機意外，總共造成34人死亡。（圖／美聯社）

報導指出，目前施工中的拉瑪二世公路（Rama 2 Road expressway）延伸工程通往首都曼谷，因多起施工事故造成許多傷亡，今日再因起重機倒塌導致2輛汽車受困。泰國交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）在電視中受訪時證實，這起事故已有2人死亡，還不確定是否有其他人困在殘骸中。救援人員則表示，由於現場過於危險，搜救隊尚無法進入。

昨日的意外則發生在呵叻省（NakhonRatchasima），位在泰國東北部。根據《曼谷郵報》指出，該高鐵建設工程屬於一帶一路的計劃之一，將連接寮國、泰國和中國。事故發生在上午9點5分，當時一列載有195名乘客和工作人員的特快車以時速120公里行經工地時，起重機墜落在兩節車廂上，導致車廂脫軌並起火，總共造成32人死亡、3人失蹤、64人受傷。

造成事故的義泰發展公司（Italian-Thai Development Plc）與中國中鐵關係密切，是泰國最大的建設公司，近年來意外連連。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）向記者表示，「是時候修改法律，將那些反覆造成事故的建築公司列入黑名單。」

皮帕已責令泰國國家鐵路（SRT）調查起重機墜落原因，並強調所有相關單位都會被追究責任，包含義泰與中國顧問公司。SRT也表示將成立事實調查委員會，並在15天內查明事故。

