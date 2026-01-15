起重機掉落畫面曝光！泰國同一承包商連日發生事故 砸車釀2死

即時中心／温芸萱報導

繼昨（14）日，谷開往呵叻府列車遭起重機墜落砸中，出軌引爆火災，造成上百人死傷。今（15）日曼谷郊區拉瑪二世高速公路一台高架起重機倒塌，砸中下方行駛車輛，至少2死多人傷。更巧合的是，兩起事故均與「義泰發展公共公司」（ITD）相關，昨日事故由ITD與中鐵十局泰國分公司聯營施工，拉瑪二世高速公路則是由ITD承包。

泰國連日驚傳重大工程事故。昨日一列由曼谷開往呵叻府的火車，在錫基奧地區遭施工中的起重機從高處墜落砸中，導致列車出軌並引發爆炸與火災，造成上百人死傷。令人震驚的是，事故才剛發生一天，今日曼谷郊區又發生類似慘劇。

今日上午約9時，位於龍仔厝府拉瑪二世高速公路的高架橋工地，一台巨型起重機突然掉落，砸中下方行駛的汽車，造成至少2人死亡，多人受傷。事故發生時，塵土飛揚，車流受阻，兩輛車毀損嚴重，掉落瞬間也被後方行車紀錄器拍下。

巨型起重機突然掉落，砸中下方行駛的汽車，造成至少2人死亡，多人受傷。（圖／美聯社提供）

拉瑪二世高速公路由「義泰發展公共公司」（ITD）負責主要承包，多次發生致命工安事故，因此被稱為「死亡之路」、「無限施工公路」。去年3月，正在興建的橋梁也曾突然坍塌，造成6死24傷。而巧合的是，昨日火車事故則是由ITD與中鐵十局泰國分公司（CREC）組成的聯營企業ITD-CREC施工。

起重機從高處墜落砸中，導致列車出軌並引發爆炸與火災，造成上百人死傷。（圖／美聯社）





