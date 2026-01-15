起重機砸列車釀32死！韓泰新婚夫妻魂斷歸鄉路 目擊者：人間煉獄

泰國一處高鐵施工現場發生起重機倒塌事故，砸中一列行駛的火車，造成至少32死、64人受傷，目擊者形容現場宛如人間煉獄，「車廂內堆滿遺體」。（翻攝自X@TimjboAU）

泰國一處高鐵施工現場發生起重機倒塌事故，砸中一列行駛的火車，造成至少32死、64人受傷，目擊者形容現場宛如人間煉獄，「車廂內堆滿遺體」，並衝進車廂協助救出傷者。其中1名30多歲新婚南韓男子與泰國籍妻子在此事故中不幸運難，兩人交往多年，近日才登記結婚，孰料在前往妻子的家鄉途中遭遇橫禍。

綜合《韓聯社》報導，泰國呵叻府當地時間14日發生一起工安意外，高速鐵路施工的現場一座起重機突然倒塌，直接墜落到下方的鐵軌，恰好砸中從曼谷前往烏汶府的列車，當時車上載著包含乘客與工作人員共195人，該起事故截至目前已造成32人死亡、3人失蹤、64人受傷含7人重傷。

28歲當地居民彭蓬（Penphon Pumrit）聽聞巨響後立即趕赴現場，聽到求救聲後立即施予援助，陸續將20至30名傷者從車廂中拉出，「被救出的人與尚未獲救的人混雜在一起，看到那樣的情景真的令人心痛。」31歲帕西妮（Pasini Klahan）與丈夫也趕赴現場幫忙，「在救難人員抵達前，我丈夫已進入車廂內協助救出2人。」

曾從車廂內搬運出10具遺體的救難人員諾蓬（Nopphon Somjit）表示：「我從事救援工作30年，這是最嚴重的一起事故。」泰國總理阿努廷（Anuthin Chanwirakun）表示：「這明顯是施工公司的疏失，必須徹底查明原因，讓這起事故成為教訓。」泰國交通部已指示泰國國家鐵路局（SRT）徹底調查事故原因。

南韓外交部證實遇難名單中包含1名30多歲南韓男子A某與其泰國籍妻子，A某長期往返南韓與泰國，兩人交往多年，近日才入境泰國，並已於駐曼谷的南韓大使館完成結婚登記；兩人14日搭火車前往妻子的家鄉、位於東部四色菊府途中遭遇這起致命事故。南韓大使館已將該消息通知A某家屬，並協助其入境泰國，並提供相關協助。

