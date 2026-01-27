起風了？法國會決議15歲以下「禁用社群媒體」 最快9月上路實施

即時中心／林耿郁報導

法國國民議會最新決議，擬全面禁止15歲以下青少年使用社群媒體，且獲總統馬克宏（Emmanuel Macron）公開支持。這項法案接下來將送交參議院審議，若參院也通過，最快9月新學年起，青少年就不能再上社交平台了。

利大於弊？BBC報導，法國國民議會在稍早開會時，以116票贊成、23票反對的比數，通過新的社群平台規範法案。

未來法國擬將網路分為「15歲以下禁用」與「需家長同意才能使用」兩類；至於禁止清單，可能涵蓋抖音TikTok、Instagram、Snapchat等社交平台。

馬克宏在社群媒體發文，稱國會此舉為「重要一步」，要求政府採用快速程序推動立法，以便法案於今（2026）年9月新學期開始前上路實施。「孩子的大腦不是商品。」馬克宏說。

提出禁令的國會議員米勒（Laure Miller）表示，立法目的在於「設下清楚的界線」，畢竟社群平台對青少年心理健康的影響「無法忽視」。

規範如何落實仍是挑戰

法案核心挑戰之一在於年齡驗證機制的落實。法國目前已要求18歲以上使用者在觀看成人內容時進行年齡驗證，但社群平台的風險屬性更為多元。

法國政府預計，由國家媒體與數位監理機關建立平台清單。此外，法案還包含禁止高中（lycées）校園使用手機的條文，目前相關禁令已在小學、國中上路實施。

澳洲首開先河！西方國家磨刀霍霍

法案源於一項針對TikTok與其他平台對心理健康影響的國會調查，並反映更大範圍的國際趨勢。

去（2025）年澳洲已搶先全球通過類似法律，禁止16歲以下青少年使用社交平台。另外英國、丹麥、西班牙、希臘及愛爾蘭也正在研議類似法案。

不只國會同意！仍須符合歐盟法規

雖然法案已獲下議院通過，但真要上路實施仍面臨司法挑戰。畢竟早在2023年，法國就有類似立法，但因違反歐盟《數位服務法》而未上路實施。

本次新修版本經國務院（Conseil d’État）審查，以降低違反歐盟規範風險。

參議院預計下（2）月審理法案，究竟法國會不會成為繼澳洲之後，全球第二個禁止青少年使用社交平台的國家？其他國家是否會持續跟進？科技巨頭又將祭出何種反制？牽動全球青少年與家長的敏感神經。

