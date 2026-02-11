起飛不久故障！索馬利亞客機迫降衝入海 機長神反應救全機55人

東非國家索馬利亞當地時間10日發生驚險飛行事故。一架載有55人的客機技術故障而返回首都摩加迪休（Mogadishu）的機場進行迫降，飛機緊急降落時衝出跑道最終停在鄰近海灘的淺水區。機體雖受損，萬幸機上全員平安，機長也因其當機立斷受到讚揚。

2月10日，索馬利亞一架客機迫降在海上。 （圖／美聯社）

根據《BBC》與《美聯社》，索馬利亞民航局（Somalia's Civil Aviation Authority）表示，這架屬於星空航空（Starsky Aviation）的福克50型（Fokker 50）客機10日上午原訂從摩加迪休起飛前往該國北部城市加爾卡約（Gaalkacyo）。

機組人員在客機起飛後約15分鐘後，即通報飛機出現技術問題，請求返回機場。然而，客機降落時未能在跑道上停住，衝出跑道，最終停在印度洋的淺水區。

客機衝出跑道停在淺水區。（圖／美聯社）

社群平台X上流傳的影片顯示，乘客從飛機殘骸中走出，沿著海灘撤離。機上50名乘客及5名機組人員均未有傷亡報告。非洲聯盟駐索馬利亞特派團（African Union's mission in Somalia）表示，聯合國與非盟部隊已迅速趕往現場協助救援行動。索國交通部長也到場視察，並在社群發文說明情況。

星空航空公司發言人阿登（Hassan Mohamed Aden）對機師的冷靜應變給予高度評價，稱其迅速且冷靜的決策是確保機上所有人安全的關鍵。他表示，「我們對於所有乘客與機組人員的平安感到欣慰。目前，調查正在進行中，以確定導致這次緊急迫降的技術問題原因」。

