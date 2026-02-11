起飛不久故障！索馬利亞客機迫降衝入海 機長神反應救全機55人
東非國家索馬利亞當地時間10日發生驚險飛行事故。一架載有55人的客機技術故障而返回首都摩加迪休（Mogadishu）的機場進行迫降，飛機緊急降落時衝出跑道最終停在鄰近海灘的淺水區。機體雖受損，萬幸機上全員平安，機長也因其當機立斷受到讚揚。
根據《BBC》與《美聯社》，索馬利亞民航局（Somalia's Civil Aviation Authority）表示，這架屬於星空航空（Starsky Aviation）的福克50型（Fokker 50）客機10日上午原訂從摩加迪休起飛前往該國北部城市加爾卡約（Gaalkacyo）。
機組人員在客機起飛後約15分鐘後，即通報飛機出現技術問題，請求返回機場。然而，客機降落時未能在跑道上停住，衝出跑道，最終停在印度洋的淺水區。
社群平台X上流傳的影片顯示，乘客從飛機殘骸中走出，沿著海灘撤離。機上50名乘客及5名機組人員均未有傷亡報告。非洲聯盟駐索馬利亞特派團（African Union's mission in Somalia）表示，聯合國與非盟部隊已迅速趕往現場協助救援行動。索國交通部長也到場視察，並在社群發文說明情況。
星空航空公司發言人阿登（Hassan Mohamed Aden）對機師的冷靜應變給予高度評價，稱其迅速且冷靜的決策是確保機上所有人安全的關鍵。他表示，「我們對於所有乘客與機組人員的平安感到欣慰。目前，調查正在進行中，以確定導致這次緊急迫降的技術問題原因」。
[Newtalk新聞] 東非國家索馬利亞週二（10 日）發生一起客機事故。一架載有 55 人的民航機在起飛後不久因技術故障返航迫降，降落時衝出跑道，最終停在機場旁的海灘淺水區。儘管機翼折斷、機身受損，但未發生爆炸或起火，機上 50 名乘客與 5 名機組員全數平安撤離，無人傷亡。 綜合《美聯社》與《BBC》等外媒報導，事故班機隸屬索馬利亞「星空航空」（Starsky Aviation），機型為福克 50 型（Fokker 50）渦輪螺旋槳客機。該機當天自首都摩加迪休（Mogadishu）亞丁阿德國際機場起飛，原定飛往北部城市加爾卡約（Gaalkacyo），不料起飛約 15 分鐘後出現機械故障。 索馬利亞民航局指出，機長在發現異常後立即通報並要求返航。飛機在嘗試降落時偏離跑道，無法順利停在停機坪，隨後衝向機場周邊的印度洋岸邊淺水區並擱淺。現場畫面顯示，機翼斷裂，機體停在海面上，但結構大致完整，乘客已自行或在協助下安全下機。 星空航空執行長努爾（Ahmed Nur）發表聲明表示，飛機衝出跑道後停在海岸邊，所幸無人受傷或罹難。發言人亞登（Hassan Mohamed Aden）強調，機長在關鍵
