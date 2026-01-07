起飛到失事「問題出在哪」？ 軍方研判：飛官陷空間迷向

空軍一架F-16V單座戰機於晚間執行夜航訓練任務時不幸失事。（示意圖／國防部提供）





空軍一架F-16V單座戰機於晚間執行夜航訓練任務時不幸失事，上尉飛官辛柏毅雖然啟動緊急彈射，但目前仍處於失聯狀態。隨著黃金救援時間流逝，國人在為辛上尉祈福、期盼人員平安歸來的同時，更高度關注從戰機起飛到雷達光點消失的關鍵時刻，究竟發生了什麼狀況。



據了解，軍方初步調查研判，事故原因不排除與戰機的「模組化任務電腦」故障有關。推測戰機在夜航過程中可能發生系統異常，導致飛行員在穿越雲層時，因缺乏正確儀表資訊輔助而陷入「空間迷向」。

廣告 廣告

航空專家分析，戰機在執行高速飛行任務時，頻繁的姿態改變與加減速，容易導致飛行員身體的平衡感知功能無法提供足夠的空間定向訊息，進而產生上下顛倒的錯覺。在夜間飛行時，極易發生將海面上船隻的燈火誤判為天上的星光，這也是俗稱的「飛官殺手」。雖然飛行員受過專業訓練，第一時間除目視外會依賴儀表判斷，但若遭遇電腦系統故障，將大幅增加應變難度。



國防部表示，將會盡速釐清事故發生的確切環節，查明是否因機械故障導致儀表失效，並承諾對外說明清楚。然而現階段對於軍方與全體國人而言，首要任務仍是全力投入搜救，期盼能儘早尋獲失聯飛官，帶回好消息。

更多東森新聞報導

F16戰機失事「海面閃現火光」監視器拍下關鍵瞬間

泰國6架F16「摧毀2個步兵營」 柬埔寨攻擊醫院釀2死

驚險！F16表演「突急速失控」險墜入人群

