起飛前一刻上銬！巴西「戀童癖機師」遭逮捕 涉嫌多起施虐未成年案件

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

巴西南美航空公司（LATAM Airlines）一架飛機在即將起飛前，機長因遭警方指控犯下多起性剝削未成年者罪行，在所有乘客面前被上銬逮捕，相關影片在網路上瘋傳，引發網友熱議。

在南美航空公司擔任機師的60歲男子洛佩茲，昨（9）日在聖保羅市孔戈尼亞斯國際機場遭警方逮捕（圖／翻攝X）

在南美航空公司擔任機師的60歲男子洛佩茲（Sérgio Antônio Lopes）因涉嫌性虐待未成年者和傳播兒童圖片，昨（9）日在聖保羅市孔戈尼亞斯國際機場（Congonhas Airport）遭警方逮捕。

當時航班正要起飛，洛佩茲卻在所有乘客面前被上銬帶走。警方在記者會中表示，洛佩茲涉嫌使用偽造文件，將未成年者帶到汽車旅館中施行虐待，並懷疑他是虐待兒童和販賣兒童色情製品的犯罪集團份子，該集團已持續犯罪至少8年。

警方指出，除了洛佩茲，另名55歲女子也遭逮捕，她被控誘騙並唆使3名孫女向飛行員提供性服務，受害者年齡分別是10歲、12歲與14歲，還有一名母親也因為擁有和分享兒童性剝削內容被逮。

◎《FTNN新聞網》關心您，若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線。

