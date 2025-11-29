起飛只要45M！美新創推「超短場起降飛機」

美國一家新創航空工業公司，推出了一款油電混合「超短場起降飛機」，起飛、降落距離都只要45公尺，比足球場的長度還要短上許多。這架飛機載貨量、載客量，比空中計程車大，又兼顧短場起降能力，深受美軍重視。

美國一家新創航空工業公司，推出了一款油電混合「超短場起降飛機」。（圖／Electra）

一架能在足球場大小空間內完成起降的創新飛機正引起全球關注。美國新創航空工業公司Electra推出的油電混合超短場起降飛機，不僅能在約45米的滑行距離內起飛，還能載運大量乘客與貨物。這款飛機結合了飛機的長距離飛行能力和直升機的靈活起降特性，讓乘客節省一半交通時間，同時在軍事和救援任務中展現巨大潛力，目前已獲得超過1000架的訂單，其中大部分來自美軍。

這款創新飛機的核心優勢在於其獨特的設計和運作方式。Electra執行長Marc Allen表示，這架飛機能幫乘客節省一半的時間，無論是相較於商業航班、開車或搭火車，都能讓速度快上一倍。飛機搭載的8個電動馬達不僅推動飛機前進，還在機翼上製造特殊氣流，形成自身的升力。Marc Allen解釋，這種設計使飛機只需約150英尺（45米）的滑行距離，機翼就能自行產生足夠升力將飛機抬升。

實際體驗證明了這款飛機的卓越性能。在CNN記者的試乘過程中，飛機時速不到50公里就成功起飛升空。與直升機和空中計程車相比，這架飛機最顯著的優勢是其龐大的載客量與載貨量。Marc Allen進一步闡述了飛機在特殊情境下的實用性，他舉例說明，在跑道被炸毀的情況下，這架飛機能夠運送飛機、燃料、彈藥、補給、食物和備品等重要物資，而直升機在海上則無法飛行數百英里。這架飛機能像傳統飛機一樣長距離飛行，又能像直升機一樣在極短距離內起降。

這款能夠兼顧飛行距離同時實現短場起降的創新飛機，目前已獲得超過1000架的訂單，大多來自美軍，有望成為軍事行動中的新利器。這種技術突破不僅改變了航空運輸的可能性，也為緊急救援和軍事行動提供了全新的解決方案。

