TVBS新聞網

起飛只要45M！美新創推「超短場起降飛機」

李宜杰

美國一家新創航空工業公司，推出了一款油電混合「超短場起降飛機」，起飛、降落距離都只要45公尺，比足球場的長度還要短上許多。這架飛機載貨量、載客量，比空中計程車大，又兼顧短場起降能力，深受美軍重視。

美國一家新創航空工業公司，推出了一款油電混合「超短場起降飛機」。（圖／Electra）
美國一家新創航空工業公司，推出了一款油電混合「超短場起降飛機」。（圖／Electra）

一架能在足球場大小空間內完成起降的創新飛機正引起全球關注。美國新創航空工業公司Electra推出的油電混合超短場起降飛機，不僅能在約45米的滑行距離內起飛，還能載運大量乘客與貨物。這款飛機結合了飛機的長距離飛行能力和直升機的靈活起降特性，讓乘客節省一半交通時間，同時在軍事和救援任務中展現巨大潛力，目前已獲得超過1000架的訂單，其中大部分來自美軍。

廣告

 

這款創新飛機的核心優勢在於其獨特的設計和運作方式。Electra執行長Marc Allen表示，這架飛機能幫乘客節省一半的時間，無論是相較於商業航班、開車或搭火車，都能讓速度快上一倍。飛機搭載的8個電動馬達不僅推動飛機前進，還在機翼上製造特殊氣流，形成自身的升力。Marc Allen解釋，這種設計使飛機只需約150英尺（45米）的滑行距離，機翼就能自行產生足夠升力將飛機抬升。

 

實際體驗證明了這款飛機的卓越性能。在CNN記者的試乘過程中，飛機時速不到50公里就成功起飛升空。與直升機和空中計程車相比，這架飛機最顯著的優勢是其龐大的載客量與載貨量。Marc Allen進一步闡述了飛機在特殊情境下的實用性，他舉例說明，在跑道被炸毀的情況下，這架飛機能夠運送飛機、燃料、彈藥、補給、食物和備品等重要物資，而直升機在海上則無法飛行數百英里。這架飛機能像傳統飛機一樣長距離飛行，又能像直升機一樣在極短距離內起降。

 

這款能夠兼顧飛行距離同時實現短場起降的創新飛機，目前已獲得超過1000架的訂單，大多來自美軍，有望成為軍事行動中的新利器。這種技術突破不僅改變了航空運輸的可能性，也為緊急救援和軍事行動提供了全新的解決方案。

更多 TVBS 報導
香港大火／起火點研判宏昌閣低層圍網 保麗龍板讓火勢失控
軍演前再炸！美軍炸委內瑞拉「毒品船」專家：對委動武率超5成
萬兵待命！ 美將展開「南方之矛」打毒品恐怖份子 川普：已下決定
美國最大航艦「福特號」進加勒比海 委內瑞拉軍民備戰

其他人也在看

Ford Territory 1.5T 渦輪版曝光：保發中心揭 99.9 萬關鍵價格，油電 vs 渦輪怎麼選？

Ford Territory 1.5T 渦輪版曝光：保發中心揭 99.9 萬關鍵價格，油電 vs 渦輪怎麼選？

Ford Territory 1.5T 渦輪版曝光：保發中心揭 99.9 萬關鍵價格，油電 vs 渦輪怎麼選？

SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
國道驚魂！　「前車掉出1個人」後車險輾　警追查車主

國道驚魂！　「前車掉出1個人」後車險輾　警追查車主

高雄市 / 綜合報導 有駕駛昨(28)日行駛國道一號北向353.7公里處，沒想到過程中，前車後座男乘客竟從車內摔了出來，過程中差點被一旁黑車碰撞，幸好黑車駕駛驚險閃開，男乘客才躲過一劫，只是這名男子摔落路面，竟然還扎了一下衣服才離開，驚險過程被拍下，現在國道警方說將要循線找這輛車的車主，釐清事發原因，因為行為恐怕涉犯道交條例，最高可開罰1萬8千元。駕駛開車在國道，開著開著前方轎車這時候突然一名男子從後座跌了下來，一旁黑色轎車即時反應趕快往左邊撇了一下後，成功閃過，而男子在地上翻滾後站起身來，還扎了一下衣服離開，不過再看一次，當時為了閃人，黑色轎車差點失控，好險駕駛最終將車輛校正，這段畫面網路釋出後網友留言直呼驚險。這場景發生在昨日國道1號北向353.7公里處，當時行駛一旁黑色轎車，差點擦撞男子，後方駕駛更是嚇出一身冷汗緊急煞車，只差半個車身距離就會撞上男子，岡山分隊小隊長任國強說：「大隊目前尚未接獲民眾報案，如有違反交通法規依法舉發。」汽車維修廠業者說：「門都有六角鎖，除非壞的很嚴重，否則要像這樣人從車內掉出，少之又少，不可能，除非要拉很大力門才打得開。」專業維修廠人員說，就算車門沒關好頂多只有縫隙，不至於行駛過程中整扇門開啟，人從車內摔出究竟什麼原因造成，有待警方找到當事人才能進一步釐清了！ 原始連結

華視影音 ・ 8 小時前
【怎能不愛車】1.5億怪物交付！布加迪Bolide「最終車主」背景超狂

【怎能不愛車】1.5億怪物交付！布加迪Bolide「最終車主」背景超狂

布加迪（Bugatti）旗下最狂的賽道機器Bolide宣告停產，象徵W16時代正式進入倒數。第40輛、也是系列最終一輛Bolide，已經在法國莫爾塞姆工廠交付給真正的車主，而這位買家直接到原廠領車，更加凸顯這款車的稀有與地位。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
Ford BlueCruise將導入Kuga與Puma！歐洲實現「鬆開手自駕輔助」挑戰特斯拉

Ford BlueCruise將導入Kuga與Puma！歐洲實現「鬆開手自駕輔助」挑戰特斯拉

Ford正在大幅擴張旗下的BlueCruise免手自駕輔助系統，將這項過去多半僅見於高階車款的技術，放進更平價、更大眾化的SUV與皮卡之中。最新消息指出，BlueCruise將導入Puma、Puma Gen-E、Kuga與Ranger PHEV，預計自2026年春季起在歐洲正式上路，直接挑戰特斯拉在自駕輔助領域的領先地位。

地球黃金線 ・ 1 天前
Peugeot 208大改款預覽？Polygon概念車展示集團次世代技術

Peugeot 208大改款預覽？Polygon概念車展示集團次世代技術

法系車迷準備好了嗎？Peugeot日前釋出全新「Polygon」概念車的首張預告圖，這款車不僅預告了下一代208的設計方向，更代表品牌將全面進入新世代電動化與駕駛科技時代。

地球黃金線 ・ 1 天前
【政府官員終於醒了!?】國道下五股要注意這件事！冬＆夏季胎壓到底該怎麼打？網友敲碗的神盾支援Carplay終於來了｜開車大小事EP1

【政府官員終於醒了!?】國道下五股要注意這件事！冬＆夏季胎壓到底該怎麼打？網友敲碗的神盾支援Carplay終於來了｜開車大小事EP1

全新企劃－開車大小事來了～ 在這個系列中，我們會一起討論所有開車族最有感的日常議題： 1. 不合理的道路標線與施工現況：那些你天天看到卻滿肚子問號的路線規劃，我們一起來分析～ 2. 開車必懂的法規問題：搞不清楚的交通法、容易踩雷的細節，用最白話的方式帶你弄懂～ 3. 車輛 OTA 新增功能解析：你的車又悄悄多了哪些新配備？我們帶你一起更新知識！ 4. 愛車的小眉角與用車技巧：保養、駕駛、清潔、疑難雜症，一次分享給你～ 歡迎網友在影片下方留言你的問題或想吐槽的路況！ 我們會挑選熱門留言在下一集深入探討，一起讓開車變得更輕鬆、更安全！ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 本集內容： 1. 國道北向五股交流道大改革 2. 神盾APP首度支援Apple Carplay 3. 冬 & 夏季胎壓該怎麼打 4. BMW全新迎賓光效 & 進階智慧停車環景套件 (備註：此兩項功能目前暫無法訂閱，因目前原廠針對線上訂閱系統進行暫停維護作業，預計明年3月才會再次開放提供給消費者使用) [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車

Go車誌 Video ・ 1 天前
騎車上班過彎卻直衝路樹！　撞擊巨響　騎士傷重亡

騎車上班過彎卻直衝路樹！　撞擊巨響　騎士傷重亡

台中市 / 綜合報導 台中霧峰發生死亡車禍，一名46歲的周姓男聯結車駕駛，清晨5點多騎機車上班，過彎時他沒有順著路騎，而是直直往人行道上的路樹猛撞，撞出劇烈火花，人車更因此分離慘摔，附近民眾聽到撞擊聲，趕快拿著三角錐出來指揮交通，同時報警求救，男子傷勢嚴重，被緊急送醫，搶救後傷重不治。機車過彎卻沒有順勢往右轉，直直撞上人行道上的路樹，機車猛撞噴出火花，人車分離，騎士滾到馬路上。車禍發生在清晨5點多，天色微亮，當時機車騎士撞上路樹後，傷勢嚴重倒在馬路上，附近居民聽到碰撞聲趕快出來看，擔心二次碰撞，他搬出三角錐，幫忙指揮交通。附近居民說：「聽到聲音不正常我就出來看，拿三角錐擋著，跟指揮交通，等到救護車來，我就交給他們。」車禍地點在台中霧峰區的環河路一段，警方到現場發現，撞車的是一名46歲的周姓男騎士，當下已經沒有生命跡象，緊急將他送醫搶救，卻還是傷重不治。員警說：「不好意思。」騎士撞車時，手機噴飛出來掉地上，不知情的朋友打電話給他，員警接起電話，告訴對方這個壞消息。台中霧峰分局交通分隊小隊長蕭鑫奇說：「事故地點不明原因，碰撞人行道路緣，後撞擊路樹。」警方調查，周姓男騎士是聯結車駕駛，當時他騎車去上班，卻不明原因撞上路樹，會報請檢察官抽血檢驗，釐清是否有酒駕。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前
首款純電動版本登場 全新九代目Toyota Hilux全球強悍首演

首款純電動版本登場 全新九代目Toyota Hilux全球強悍首演

全新第九代大改款Toyota Hilux於11月10日進行全球首演亮相，新世代車型不僅換上更強悍犀利的嶄新造型，也帶來煥然一新的內裝鋪陳；此外，動力部分除了提供傳統的汽、柴油內燃機動力之外，亦導入了搭配48V輕油電技術的電氣化車型，尤其更推出了首款搭載四輪驅動系統的純電動版本Hilux。

車訊網 ・ 4 小時前
紅燈減速...突暴衝撞飛2騎士！　駕駛稱身體不適釀禍

紅燈減速...突暴衝撞飛2騎士！　駕駛稱身體不適釀禍

台南市 / 綜合報導 台南一名63歲劉姓女子，昨（28）日早上7點多，行經安南區長溪路三段與鎮安路口，眼看前方亮起紅燈，車輛減速，看似要停下車輛，沒想到突然高速往前衝撞，停等紅燈的騎士，釀成兩名騎士反應不及被撞飛，好險送醫沒有大礙，不過究竟為何發生這起意外，婦人供稱是身體不適釀禍，肇禍原因警方表示要釐清，但這驚險過程，也嚇壞不少目擊民眾。大批騎士在路口停等紅燈，下一秒突然，一輛轎車突然衝撞，其中兩名騎士，甚至被撞飛，突如其來意外，讓當時，不少目擊騎士嚇出一身冷汗，趕緊通報警消到場救援，這宛如保齡球般的驚險事故意外，就發生在昨（28）日上午。駕駛車輛的63歲劉姓女子，行經安南區長溪路三段與鎮安路口，當時前方亮起紅燈，車輛先是緩緩放慢頓了一下，看似已經減速，但不明原因，突然加速往前大力撞上三台機車，記者VS.附近住戶說：「就是碰，很大聲就跑出來看，就車禍，看到一個一個人躺在那裡，(聲音很大嗎)很大。」第三分局交通分隊小隊長吳仲福說：「疑似身體不適，不明原因撞上前方，停等紅燈3位女性機車騎士，因事故當事人(駕駛)據悉，先至醫院就醫，無法立即至分隊製作事故紀錄，本案屬過失傷害，當事人皆尚未提出告訴。」事故意外，一共波及三人，其中兩名遭撞飛的女騎士，則是受到輕傷，幸好送醫後沒有大礙，現場4人酒測值為0，駕駛車輛婦人供稱是身體不適造成意外，後來也送醫救治，至於確切肇禍原因，有待警方進一步調查釐清。 原始連結

華視影音 ・ 2 小時前
轎車突從路邊鬼切 後方休旅車追撞側翻2人傷

轎車突從路邊鬼切 後方休旅車追撞側翻2人傷

南部中心／鄭榮文　嘉義報導嘉義太保，27日晚間發生一起驚悚車禍，一部轎車突然從路邊切出來，害後方休旅車閃避不及，高速擦撞後，翻車滑行，場面嚇壞民眾，也造成車上駕駛和乘客擦傷送醫。休旅車一路滑行，地面擦出火光。（圖／翻攝畫面）大馬路旁，藍色轎車緩緩靠路邊停，但才短短10多秒，他又再度往左邊車道切，沒想到，後方高速開來一部白色休旅車，完全來不及反應，高速擦撞，整台車90度側翻，一路滑行20多公尺，冒出火花，最後整台車翻覆，卡在安全島。警消獲報到場，休旅車上一男一女，肢體受傷，趕緊將人救出送醫。誇張車禍發生在27號晚間9點多，嘉義縣太保市，縣道168線，疑似因為藍色轎車突然從路旁鬼切，後方休旅車閃避不及，造成翻車，回到事發現場，藍色轎車被大力往前撞也還卡在路旁，出動吊車來支援。休旅車翻在路面，還好車上兩人順利脫困。（圖／翻攝畫面）附近民眾：「可能是去撞到一台藍色的車，撞到出去看的時候已經翻車了，很大聲。」嘉義縣水上分局第五組組長陳有達：「在路邊暫停的車輛起步的時候，未注意後方來車，與後方來車發生擦撞。」幸好受傷民眾，送醫治療，沒有大礙。詳細車禍原因和肇事責任，還有待進一步釐清。原文出處：轎車突從路邊鬼切！　後方休旅車追撞側翻2人傷 更多民視新聞報導色公公「2度侵犯媳婦」亂倫害懷孕！「竟控她討客兄」獸行曝光最新／高雄鐵皮工廠火警！濃煙竄燒畫面曝　傷亡最新情況出爐桃園大園幼兒園爆火警！地下室抽水馬達燃燒　逾50師生緊急逃生

民視影音 ・ 1 天前
只賣一種車型有搞頭嗎？Suzuki Vitara 中期改款續戰！

只賣一種車型有搞頭嗎？Suzuki Vitara 中期改款續戰！

Suzuki Vitara 在國內一直是品牌傳達 ALLGRIP 四輪驅動技術與市場銷售的重要功臣，如今本車再次進行中期改款工程，並且完全捨棄前輪驅動配置，採用與 Swift 相同的單一車型供應策略，在目前這變化快速的市場態勢下到底能否奏效？車輛本身又能否維繫該有的戰力、甚至更好？

2GameSome ・ 1 天前
公私協力、在地同行 台中市「自達1路」正式通車 裕隆集團、中華汽車、格上租車帶領和平區居民直達幸福

公私協力、在地同行 台中市「自達1路」正式通車 裕隆集團、中華汽車、格上租車帶領和平區居民直達幸福

公私協力、在地同行 台中市「自達1路」正式通車 裕隆集團、中華汽車、格上租車帶領和平區居民直達幸福

SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
【嘉偉哥最想測的胎壓顯示器！】奢華風槍 vs 平價風槍 風力大PK！這款充氣床墊竟然比較好躺？｜嘉偉哥蝦皮汽車用品實測EP8

【嘉偉哥最想測的胎壓顯示器！】奢華風槍 vs 平價風槍 風力大PK！這款充氣床墊竟然比較好躺？｜嘉偉哥蝦皮汽車用品實測EP8

現今網路購物非常之發達，只要在家透過網路動動手指就可以買到各式各樣的汽車用品，甚至在購物網站有琳瑯滿目的幾百幾千則好評的熱銷汽車用具，此次GO車誌與嘉偉哥在『蝦皮購物』上隨機選擇了幾樣超高好評的汽車用品，就讓我們一起來看看實測的結果吧！ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車

Go車誌 Video ・ 1 天前
飆速阿公! 電動車騎進車廂 高雄捷運:代步車並無違規

飆速阿公! 電動車騎進車廂 高雄捷運:代步車並無違規

南部中心／莊舒婷、林樹銘　高雄市報導高雄有民眾搭乘接運時，發現有民眾把外觀絢麗的電動車騎進捷運車廂，直呼對方是飆速阿公！不過這樣的狀況也讓不少民眾直呼不太妥當、有點危險，高捷介入了解後，發現騎車的是一名長者，而他的交通工具不是一般電動車，而是三輪電動代步車，因此並沒有違規。為了行動不便的長者或身心障礙民眾，高捷有安排專用車廂。（圖／民視新聞）列車進站車門一打開，乘客紛紛上車，搭捷運通勤上班上課，是不少高雄人的日常，不過就有網友目擊，有人直接把電動車騎進車廂。一台電動車直接停在車廂內，外觀是時尚的寶寶藍色，搭配可愛的熊熊造型，只是就有民眾質疑，這車真的能上捷運嗎？民眾：「電動車電動車，應該是那種微型電動二輪車，蠻危險的如果他突然壓到油門暴衝撞到，有很多那種危險因素存在。」民眾：「我看起來就像微型機車啊，因為我覺得不行因為是機車有牌照的，我覺得是不行的。」高雄捷運考量身障者也有通勤需求，因此代步車可以進出。（圖／民視新聞）不過高捷說，這名乘客是位年長者，騎乘的車輛也不是一般二輪的電動車，而是三輪式電動代步車，並沒有違規。聲源：高捷公司公共事務處處長王柏雁：「該旅客為老人家，駕駛電動代步車，於早上約8：50在O12鳳山站出站，可能是外觀過於絢麗引發注目。」有不少行動不便或身心障礙者，會以這種三輪電動代步車，當作代步工具，是可以合法進入車廂的，不過像是這種兩輪電動機車，或是微型電動二輪車，就不能上車。聲源：高捷公司公共事務處處長王柏雁：「於站區或車廂內，不可攜帶或騎乘非本公司公告許可之車輛，或其他類似動力機具，但領有身心障礙手冊或其他經本公司許可者，可使用坐乘式輪椅或代步車，以不超過時速5公里速度於車站內通行。」捷運車廂都有規畫無障礙空間，就是希望行動不便的民眾，依然能方便搭車，這回長輩騎的這一輛，外觀太醒目，也難怪掀起討論。原文出處：飆速阿公！電動車騎進車廂　高雄捷運：代步車並無違規 更多民視新聞報導鴻華先進的品牌之路　牽動鴻海、裕隆電動車合作布局 納智捷易主箭在弦上 利多瑞幸咖啡有機會重返美股？Q3財報揭示2因素恐拖累短期和2026年獲利民眾黨為何不開除徐春鶯？律師曝黃國昌目的竟是！

民視影音 ・ 2 小時前
【新車就是要落地改！】實測 Model Y 原廠圈 vs BC鍛造圈 1000公里電耗表現！最有感的變化竟然是XX？

【新車就是要落地改！】實測 Model Y 原廠圈 vs BC鍛造圈 1000公里電耗表現！最有感的變化竟然是XX？

今天嘉偉哥幫 Model Y 換上全新的 BC 鍛造圈，整體重量比原廠鋁圈更輕，剛性更高，操控明顯更扎實，方向反應更直接。究竟都市傳說的鍛造圈會提升續航表現是不是真的？嘉偉哥親自實測原廠圈和鍛造圈1000公里電耗表現給你看～ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車

Go車誌 Video ・ 1 天前
Bavarian Econs將BMW 2002改成電動車，這算是進化還是惡搞經典

Bavarian Econs將BMW 2002改成電動車，這算是進化還是惡搞經典

先前有不少經典車透過電動化重生，近期Bavarian Econs就將BMW 2002裝上電池和電動馬達，在少了引擎聲浪和換檔感受，對於車迷來說這樣BMW 2002的轉變算是進化嗎？在此之前有過Porsche 964、MX-5、T1、Beetle等移除引擎改搭載電動系統重生範例，如今Bavarian Econs將車壇另一經典BMW 2002改成電動車。 Bavarian Econs將2002引擎卸除改配置i3電池模組和Tesla Model S電動馬達，提供2002te(33kWh/180hp/200公里里程)和2002 Turbo(45kWh/250hp/200公里里程)兩種版本。改為電動車後2002，0～100km/h有著6.2秒表現，車重也控制在1,088公斤，因此仍顧及操控樂趣。除了動力系統轉變，座艙部分除安裝桶型座椅，地毯與空調也都有進行更新，音響方面也加入藍芽系統和8支揚聲器與重低音。 車迷之所以喜愛BMW 2002，除經典地位，就是搭載的四缸引擎和手排所帶來的駕駛氛圍和機械感回饋，如今這一切在轉為電動化後全數消失，這樣對於車迷來說是進化還是惡搞，還算經典嗎？Bavarian

Carture 車勢文化 ・ 1 天前
【新車試駕影片】有史以來最強的Defender！ Land Rover Defender 110 OCTA Edition One

【新車試駕影片】有史以來最強的Defender！ Land Rover Defender 110 OCTA Edition One

Land Rover Defender OCTA是Defender家族有史以來性能最強，也是最豪華之作！以Defender 110\為基礎，搭載 4.4L雙渦輪增壓V8引擎搭配MHEV輕油電混動，具備635匹馬力和高達76.5kgm的扭力，可於4.0秒完成0-100km/h加速，同時導入包含6D Dynamics動態氣壓懸吊系統在內的創新科技，對底盤進行大幅度升級，確保其動態性能達到Defender車系以前無法企及的強悍程度。

車水馬龍網 ・ 9 小時前
轎車「迴轉失控」連環撞！　3汽車.1機車遭殃

轎車「迴轉失控」連環撞！　3汽車.1機車遭殃

高雄市 / 綜合報導 高雄楠梓區，德民路與勇昌街口，今（29）日早上11點多，發生車禍，一輛紅色轎車迴轉失控，先撞到白色車輛，迴轉後又一路撞了兩輛車和一輛機車，騎士和乘客來不及閃，被撞倒擦挫傷，還好人無大礙，現場一團亂，根據了解，駕駛自稱當時是車輛失控，完全沒辦法控制才會釀禍，詳細肇事原因，還有待進一步釐清。紅色車輛迴轉，結果接下來是怎麼回事，駕駛開始失控，先撞上停紅燈的白車，迴轉後，又再撞路邊車輛尾巴，零件被撞到噴飛，接下來，竟然又再往前撞上機車和汽車，騎士和乘客當下有回頭看，但已經來不及閃就被撞倒地。另一個角度來看，當時紅色轎車，開出來要迴轉，先擦撞車輛，接著迴轉後開始往右偏，整輛車繞來繞去，一共撞了三輛汽車，一輛機車，而機車騎士乘客遭撞，都有擦挫傷。車禍現場一團亂，紅色轎車車頭嚴重毀損，雨刷還在刷，是駕駛沒有注意，還是操作不慎，目擊民眾說：「紅色的車往這邊來，撞到一台，前面又撞到機車，又再撞到最前面還有一輛汽車，摩托車的(騎士.乘客)有受傷。」車禍意外發生在高雄，楠梓區德民路與勇昌街口，今（29）日早上11點多，39歲的林姓男駕駛，開車由德民路往東方向迴轉往西，結果卻不明原因，失控撞擊在勇昌街，停等紅燈的汽機車，高雄楠梓分局交通組組長許晉瑋說：「現場對駕駛人酒測皆無飲酒情事，詳細肇事原因，仍由交通大隊分析研判。」駕駛一個迴轉，大失控，一連撞了共4輛汽機車，還好遭撞的騎士和乘客，只有輕傷，送醫後沒有大礙，但真的嚇壞在場用路人，警方表示，駕駛自稱當時是車輛突然失控，至於詳細肇責，還有待進一步釐清。 原始連結

華視影音 ・ 3 小時前
台南恐怖車禍！63歲婦人暴衝「保齡球式連環撞」　現場畫面曝光

台南恐怖車禍！63歲婦人暴衝「保齡球式連環撞」　現場畫面曝光

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導台南市安南區昨（28）日上午發生一起暴衝車禍，63歲劉姓女子開著一輛白色自小客車，駛經長溪路三段與鎮安路口時，不明原因失控直撞前方停等紅燈的3台機車，只見騎士們宛如保齡球般遭轎車給撞倒，場面怵目驚心。此次事故造成2名女騎士輕傷，送醫後皆無大礙，現場4人酒測值均為零，至於劉姓女駕駛的暴衝原因，仍有待釐清。台南市警消於昨日上午7時35分獲報，劉女駕車沿長溪路三段由北往南行駛時，不明原因撞上前方停等紅燈的42歲簡姓、28歲鄭姓、27歲陳姓女騎士。此次事故造成2名女性騎士受有身體擦挫傷，送醫後無大礙；現場4人酒測值皆為零，詳細肇因仍待警方進一步釐清。《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：快新聞／台南恐怖車禍！63歲婦人暴衝「保齡球式連環撞」　現場畫面曝光 更多民視新聞報導轎車突從路邊鬼切 後方休旅車追撞側翻2人傷台中知名麵包攤遭撞毀　惡駕駛倒車肇逃棄車失聯宜蘭男精神恍惚自撞路邊車輛 唾液快篩驗出"毒駕"送辦

民視影音 ・ 6 小時前
國瑞汽車榮獲 114 年度交通部「金安獎」

國瑞汽車榮獲 114 年度交通部「金安獎」

交通部道路交通安全督導委員會主辦之「金安獎」於2025年11月21日舉行頒獎典禮，國瑞汽車由 古屋敷總經理 代表出席接受表揚。「金安獎」素有「交通界奧斯卡獎」之譽，為道路交通安全領域最具指標性的獎項之一，旨在表彰政府機關、企業團體、學校與基層人員在提升交通安全方面的卓越貢獻。

GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前