起飛啦！外資轉戰越南股市 「這檔」ETF年賺逾52%

越南投資吸引力持續升溫，越南中央委員會第十五次全體會議於本月23日開幕，越南總書記表示越共十四大領導人選已取得共識，並同步通過2026至2031年任期高層候選名單，整體釋放出政策延續性與政治穩定度提升的正向訊號，有助穩定投資信心。

近兩年AI掀起科技投資趨勢，不過近期市場對AI類股估值過高疑慮。專家表示，無論市場情緒怎麼起伏，可以確定的是，資金向來都是尋找便宜，且具備成長潛力的市場，現在的越南就符合這些條件。

目前越南股市估值落在長期平均值以下，與全球主要股市相比，更凸顯其優勢。市場普遍預期，越南在2026年有機會成為區域內GDP成長速度最快的經濟體之一。

隨著富時指數推動越南股市自「邊緣市場」升級至「新興市場」，未來有望吸引更多專注新興市場的被動式與主動式基金資金配置，為股市帶來中長期結構性資金挹注。

在2025年MSCI全球年度報酬榜上，台股大盤賺近39%，名列第3名，僅次南韓賺逾94%、加拿大近40%，全都贏過美股，後來居上的越南漲55%最驚人，富邦越南（00885）近期持續走高，近一周漲幅達1.2%、近一月上漲4.84%、近半年上漲47.35%、整年漲52.66%。

