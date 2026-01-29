起飛12分鐘後失去聯繫 哥倫比亞班機墜毀15人罹難

哥倫比亞國營航空公司Satena證實，一架載有13名乘客、2名機組人員的比奇1900客機28日在該國北部墜毀，機上15人全數罹難。

機上乘客名單包括哥倫比亞國會議員阿馬亞（Diogenes Quintero Amaya）、以及即將參加國會選舉的候選人薩爾西多（Carlos Salcedo）。

CNN指出，失事班機是於美東時間28日上午11時42分於哥倫比亞卡米洛達薩機場（Camilo Daza airport）起飛，原訂中午12時5分在奧卡尼亞（Ocaña）降落，但空中交通管制部門11時54分後就與該班機失去聯繫。

哥國當局指出，已經在拉普拉雅貝倫（La Playa de Belén）地區發現墜毀的飛機，當地所屬的北桑坦德省（Norte de Santander）省長辦公室也發出聲明，向罹難者家屬表示慰問。當地民航局也將展開技術調查，以釐清事故原因。