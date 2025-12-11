「起飛2分鐘引擎聲沒了」乘客心驚 日航客機迫降函館！初判原因出爐

JL2823航班在起飛不久後右側引擎即發生故障，緊急降落於函館機場。（HAC提供）

今（11）日中午時分，一架原訂由札幌丘珠機場飛往秋田機場的北海道航空系統（HAC）客機，在起飛不久後右側引擎即發生故障，緊急降落於函館機場。機上包含乘客和機組員共26人，幸好全員均安，無人受傷。

綜合日媒報導，北海道航空系統說明，這架隸屬於日本航空集團的JL2823航班（機型：ATR42-600螺旋槳客機），原訂上午10點半起飛，但受到當地大雪影響，延遲了約2個小時，直到下午12點30分左右才出發。

然而，在下午12點34分，飛機離地僅約2分鐘，右側引擎的輸出動力系統便傳出異常。機組人員緊急應變，僅靠著左側的螺旋槳動力繼續飛行，並在下午1點33分順利降落函館機場，過程相當驚險。

乘客：引擎聲突消失機身開始晃動

機上的乘客回憶事發經過，仍心有餘悸。有乘客表示，在飛機上升途中，「引擎的聲音突然聽不見了，機身也開始晃動」，隨後機上廣播通知右側引擎故障。

儘管多數乘客保持鎮定，但也有人坦言當下「嚇得心臟怦怦跳」，擔心會發生什麼意外。所幸機組員處置得當，全員平安落地。

初步原因：雪花附著在引擎上結冰

針對故障原因，HAC表示正在深入調查中。由於事發當時札幌丘珠機場周邊正在降雪，初步研判可能是雪花附著在引擎上結冰，導致引擎無法正常運作。

HAC負責人出面解釋，強調這次緊急降落是「為了確保飛航安全」而採取的措施，並非是「必須立即著陸」的危急情況。這次事件也導致該班機的後續返程航班因此取消。北海道航空系統將持續調查故障詳情，並為受影響的旅客提供簽轉服務。

