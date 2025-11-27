一起點亮偏鄉孩子聖誕夢想 義大皇家酒店公益認領

溫馨的聖誕佳節即將來臨，孩子們最期待的就是能收到聖誕老公公送來的神秘禮物；義大皇家酒店昨（廿七）日舉辦的「點亮心願圓夢計畫」，蒐集來自杉林國小、建山國小與上平國小等上百位孩子的心願，更延續歷年傳統，再度攜手南勝聖母堂慈善會共同合作，盼凝聚社會的力量，齊心協力送暖到偏鄉。

活動當日除了聖誕點燈、節慶裝飾與心願牆的布置，現場還邀請杉林國小的孩子帶來精彩的舞龍舞獅與太鼓表演，並由義大皇家酒店曾維昌董事長、李甫彥總經理、高市府社會局何秋菊專門委員、黃飛鳳議員、南勝聖母堂蔡信榮總幹事、杉林區蕭見益區長、杉林國小楊雅芬校長及學生代表等，一同將聖誕心願懸掛至飯店心願牆上。

何秋菊專委表示，社會局非常感謝義大皇家酒店與南勝聖母堂慈善會長年投入對弱勢族群的關懷，這份陪伴已經延續長達七年，讓人由衷敬佩與感謝；透過義大皇家酒店聚集來自世界各地旅客的愛心，將企業的社會責任化為實際行動，用深耕在地的心意關懷高雄市的弱勢族群，期盼一起讓偏鄉孩子的夢想有被看見、被呵護的機會，讓這份溫暖持續在高雄擴散。

黃飛鳳議員指出，這已經是第三年參加聖誕點燈公益活動，每一年都非常感謝義大皇家酒店與南勝聖母堂慈善會合作；黃議員也在現場馬上認領心願卡，並鼓勵現場嘉賓共襄盛舉。蔡信榮總幹事提到，「點亮心願圓夢計畫」的聖誕公益活動合作已長達七年，盼望該善舉能延續下去，每年舉辦活動都讓偏鄉的孩子們有機會走出學校，看見更寬廣的世界。

杉林區蕭見益區長與杉林國小楊雅芬校長也特別指出，孩子們每天一大早就到學校練習太鼓，鍛鍊出孩子的耐心與抗壓性，培養出堅韌的自信心，非常感謝義大皇家酒店與南勝聖母堂慈善會給孩子機會展現自我，對孩子而言心願卡不只是一份聖誕禮物，而是來自社會的溫暖關懷，並提到在偏鄉需要的不是資源，而是大家的肯定，然而也希望所有受惠的孩子們，未來長大繼續擴散溫暖，貢獻自己力量去幫助其他人，讓世界更和諧並形成善的循環。

義大皇家酒店去年幫助超過百位孩子實現聖誕心願，今年這份愛與關懷將持續蔓延，即日起至十二月十二日止，誠摯邀請民眾與飯店房客齊心響應，可以藉由義大皇家酒店大廳之心願牆及臉書粉絲團進行心願認領，並在十二月十二日前將認領的禮物寄回義大皇家酒店（高雄市大樹區學城路一段一百五十三號）；飯店將於聖誕前夕將所有禮物親自送達偏鄉孩子手中，實現孩子們的聖誕心願，一同點亮偏鄉孩子的聖誕夢想。

該活動相關事宜，可洽詢義大皇家酒店行銷公關部○七-六五六八一六六分機五一一○八。