起點娛樂攜手東森廣場台北車站 首屆《東森舞林萌主 FUN 風日舞蹈大賽》溫馨登場

圖說:所有參賽小舞者手持獎狀合影留念。每位孩子都因勇敢站上舞台、全力演出而閃閃發光，展現《舞林盟主 FUN 風日》舞蹈大賽鼓勵自信與熱愛舞蹈的核心精神。(照片提供/起點娛樂)

【記者蔡富丞/台北報導】由東森廣場台北車站主辦、起點娛樂執行策劃的第一屆《東森舞林萌主 FUN 風日舞蹈大賽》，於1月25日在台北車站K區地下街熱鬧登場。活動吸引超過100位12歲以下孩童舞者同台競技，現場更聚集逾200位家長與親友到場應援，在歡笑與掌聲中，為孩子們留下難忘的舞台初體驗。

本次舞蹈大賽以「讓孩子站上舞台、勇敢表現自己」為核心精神，參賽者來自各地舞蹈教室與家庭，不論是初次登台的新手，或已有舞台經驗的小舞者，都能自在揮灑熱情。孩子們以充滿能量的舞步與純真的笑容，展現自信與勇氣，也讓現場觀眾深受感動。

圖說:2026 起點娛樂 × 東森《舞林盟主 FUN 風日》舞蹈大賽於東森廣場台北車站熱鬧非凡登場，邀請專業評審 Nike 老師與泓龍老師帶來專業且溫暖的講評，主持人 Lulu 姐姐也讓現場氣氛熱絡。(照片提供/起點娛樂)

不少家長表示，孩子在參賽後變得更加開朗自信，勇於表達自我，這場比賽不僅是一場競賽，更是一段珍貴的成長記憶。

起點娛樂執行長 Ruby 林珮瑩指出，《東森舞林萌主 FUN 風日舞蹈大賽》並非單純以名次為導向，而是希望打造一個讓孩子被看見、被肯定的舞台。她表示：「我們希望孩子站上舞台時，感受到的是支持與鼓勵，而不是壓力。只要願意站上舞台、勇敢表現自己，每一位孩子都已經非常了不起。」

Ruby 林珮瑩也分享，團隊在活動籌備過程中特別重視孩子與家長的整體體驗，從報到、彩排到正式演出，每一個流程都力求順暢與安心。「看到家長回饋孩子回家後更有自信，甚至主動表示還想再參加一次，這正是我們舉辦活動最大的意義。」

圖說:來自各地的參賽小舞者齊聚舞台，展現多元舞風與滿滿活力，在歡笑與掌聲中留下珍貴的大合照，為本屆賽事畫下溫馨又精彩的句點。(照片提供/起點娛樂)

本次賽事亦邀請到深受孩子喜愛、兼具專業與親和力的評審 Nike 老師與泓龍老師擔任評審，從舞蹈技巧、節奏掌握、舞台表現到情感傳達等面向，給予孩子細膩且具鼓勵性的建議，讓評審過程成為學習與成長的一部分，而非單純的分數比較，獲得家長一致好評。

活動主持則由親切活潑的 Lulu 姐姐擔綱，她以溫暖自然的主持風格，成功拉近舞台與孩子之間的距離，適時安撫小舞者的緊張情緒，也讓現場家長感受到安心與歡樂，為活動增添不少溫馨氛圍。

Ruby 林珮瑩也特別感謝評審與主持人的投入，並表示：「Nike 老師、泓龍老師與 Lulu 姐姐，讓這個舞台不只是專業，更充滿溫度，讓孩子願意相信自己、享受站在舞台上的每一刻。」

起點娛樂表示，未來將持續攜手東森廣場台北車站，推出更多親子與藝文活動，結合娛樂、教育與城市文化，打造屬於孩子與家庭的城市舞台，邀請民眾持續關注，期待在下一場活動中再次相見。