一起「分享與惜物」 11/22臺南藏金閣拍賣日登場
臺南市政府環保局11月22日上午8時在藏金閣1館舉辦拍賣日活動，現場推出多款精選二手家具，包括斗櫃、檜木鞋櫃、茶几椅組等質感傢俱，及經專業師傅維修、好騎又耐用的腳踏車。所有品項皆品質良好、價格親民，邀請民眾以行動支持惜物、愛物，讓舊物重獲新生。
本月拍賣日同步舉辦「知足藏樂二手免廢市集」，歡迎民眾攜帶家中仍堪用的二手物品前來交換、分享，延續物品價值，讓生活故事持續流動。現場也將辦理「舊鞋救命」快閃募集活動，邀請市民捐出家中尚可使用之平底包鞋（男鞋、女鞋、童鞋皆可），以實際行動協助非洲孩童遠離沙蚤感染。
環保局長許仁澤表示，拍賣日活動內容豐富，除拍賣、市集及「舊鞋救命」快閃募集活動外，現場「維修咖啡館」亦提供免費小家電維修服務（限 10 位，需事先報名額滿為止）；並同步推出指定回收物兌換「尚好肥」的活動，每人限領10包，歡迎市民踴躍參與。並歡迎大家當日下午前往藏金閣2館「金翱共故事屋」聽環保故事，讓整個感恩季節更加充滿暖心與綠意。
市長黃偉哲說明，「尚好肥」由環保局以家戶生、熟廚餘製成，並取得肥料登記證，是落實循環經濟的重要里程碑，並提醒民眾應從日常落實「惜食」，從源頭減少食物浪費，才能真正降低廚餘產生，達到珍惜資源、愛護環境的目的。
