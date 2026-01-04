趁上課前強拉女職員摸「命根子 」 男講師認罪判刑

〔記者王俊忠／台南報導〕1名王姓男講師被控涉於2025年1月21日下午，到1家教育機構準備上課時，他接受教育機構1位女職員接待時竟對女方起了生理反應，2度強拉女方去摸他的下體性器官。女方報警查辦王男，因王男後來在法院開庭時認罪、賠償女方獲得原諒。台南地院依強制猥褻罪判他8月徒刑、緩刑3年。

台南地院合議庭法官並諭知王姓講師在緩刑期間內要付保護管束；在判決確定日起2年內，要接受4場次法治教育，以收矯正與社會防衛之效。如王男違反上述規定、足認緩刑難收預期效果，檢察官可向該院聲請撤銷緩刑、執行刑罰。

廣告 廣告

判決指出，王男是該教育機構的外聘講師；受害女方則是教育機構的職員，2025年1月21日下午6點許，王男到教育機構準備授課，女職員接待王師到貴賓室等候，女方並告訴王師「她因個人健康因素，將休假半年，日後會由1名職務代理人跟他連絡」。

王男聽後、面對受害女子，女職員察覺王師有生理反應、欲推開男師，王師竟萌生強制猥褻念頭，2度強拉女方去摸他的下體性器官。女職員驚恐之下、藉口說老師上課時間到了，迅速離開現場，並向同事訴苦這事尋求安慰；隔天，女方向教育機構反應此事並報警查辦王姓男講師。

合議庭批判王姓男師為逞性慾、不顧女方推拒，2度強拉女職員去摸他的下體、涉強制猥褻，使女方身心受創，實在不該，考量被告在法院審理時坦承犯行並與女方達成調解，他並如數給付賠償金給受害女，得到女方原諒，有悔意及彌補過錯的誠意，犯後態度尚可，因此給予緩刑自新的機會。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

女網紅健身教練侵門踏戶嘿咻人夫！囂張傳訊「無套內射」嗆人妻

嘉義台82快速道路小客車高速行駛自撞 駕駛拋飛摔落路面

初次見面就撿屍性侵 渣男賠120萬換緩刑

